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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

باستان شناسان چینی یافته‌های خود را درباره ایران ارائه می‌کنند

باستان شناسان چینی یافته‌های خود را درباره ایران ارائه می‌کنند

باستان شناسان چینی یافته های خود را در زمینه باستان شناسی در زیر آب و منطقه سیراف، در همایش بین‌المللی خلیج فارس ارائه می‌کنند.

حمیده چوبک، رئیس پژوهشکده باستان شناسی ایران به خبرنگار مهر گفت: همایش بین المللی خلیج فارس، اردیبهشت ماه سال آینده در شهر سیراف برگزار می شود و در آن از باستان شناسان چینی دعوت می شود تا یافته های خود را در زمینه باستان شناسی در زیر آب ارائه کنند. چون آنها مدتها درباره این موضوع در استان بوشهر و سیراف کار کرده بودند. از سوی دیگر ایران و چین از زمانهای گذشته در بندر سیراف مبادلات دریایی زیادی داشته اند.

وی گفت: مطالعات باستان شناسی در زیر آب توسط چینی ها می تواند اطلاعات زیادی را از بندر سیراف و حوزه باستانی آن به ما بدهد.

چوبک بیان کرد: اکنون تیم جدیدی برای مطالعات و کارهای باستان شناسی در زیر آب تشکیل شده تا دوباره این موضوع احیا شود. مجوز این کار از وزارت علوم گرفته شده و سرپرستی تیم را نیز آقای توفیقیان بر عهده گرفته است.

کد مطلب 2510682
فاطمه کریمی

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