حمیده چوبک، رئیس پژوهشکده باستان شناسی ایران به خبرنگار مهر گفت: همایش بین المللی خلیج فارس، اردیبهشت ماه سال آینده در شهر سیراف برگزار می شود و در آن از باستان شناسان چینی دعوت می شود تا یافته های خود را در زمینه باستان شناسی در زیر آب ارائه کنند. چون آنها مدتها درباره این موضوع در استان بوشهر و سیراف کار کرده بودند. از سوی دیگر ایران و چین از زمانهای گذشته در بندر سیراف مبادلات دریایی زیادی داشته اند.

وی گفت: مطالعات باستان شناسی در زیر آب توسط چینی ها می تواند اطلاعات زیادی را از بندر سیراف و حوزه باستانی آن به ما بدهد.

چوبک بیان کرد: اکنون تیم جدیدی برای مطالعات و کارهای باستان شناسی در زیر آب تشکیل شده تا دوباره این موضوع احیا شود. مجوز این کار از وزارت علوم گرفته شده و سرپرستی تیم را نیز آقای توفیقیان بر عهده گرفته است.