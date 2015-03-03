به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر سه شنبه در نشست با شوراهای استان، گفت:متاسفانه مطالبات فردی شوراها باعث تضعیف جایگاه این نهاد شده است. شوراها نباید در امور شهرداری ها دخالت کنند زیرا این دخالت ها باعث بر هم خوردن نظام شهرداری ها می شود.

با تاکید بر این که شوراها مظهر دموکراسی هستند، گفت: جمع نظرات و عقول باید باعث تحول در شهرها و روستاهای استان شود.

وی افزود: شوراها باید بر قانون اشراف کامل داشته باشند و نظارت و اصلاح باید از داخل شورا انجام شود.

وی با ابراز نگرانی از آینده شوراها گفت: اگر شوراها از داخل نظارت نداشته باشند دستگاه های دیگر ورود پیدا کرده و این امر به معنای از هم پاشیدگی مشارکت مدنی است.

صادقلو خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی به مشارکت مدنی اعتقاد دارد ولی این مشارکت با مخاطراتی نیز همراه است.

وی با تاکید بر این که شورایی که افق‌دار فکر کرده و در جهت توسعه شهری کار کند، توفیقات بیشتری را خواهد داشت، اظهار کرد: حفاظت از شوراها ضروری ترین اقدامی است که باید انجام گیرد. در کنار این نباید اجازه داد که وظایف این نهاد مردمی به ارگان های دیگر واگذار شود.

مقام عالی دولت در استان گلستان تصریح کرد: در گذشته شورای عالی استان ها در ارائه طرح و لایحه به مجلس و دولت بسیار ضعیف عمل کرد و با پر کردن این خلا و ارائه طرح و لایحه، می توان جایگاه شوراها را بالا برد.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر این که روزی برسد که استاندار، استانیار و فرماندار، فرمانیار شود، گفت: در بعضی از موارد گزارشاتی از رانت ها و انحرافات شوراها به دست ما می رسد. بنده تقاضا دارم در این خصوص شوراها نظارت بیشتری به خرج دهند.

صادقلو، پشتیبانی فکری عقول و نظارت را دو وظیفه مهم شورای عالی استان های کشور دانست و با تاکید بر اینکه دولت و شوراها باید یار و یاور هم باشند، خاطرنشان کرد: البته در قانون هم اشکالاتی وجود دارد. این اشکالات به خصوص در قانون شهرداری ها هویداست. به طوری که قانون شهرداری ها بیشتر شبیه جُنگ شده است. این قانون باید اصلاح شود.