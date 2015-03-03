چین برای ما شریکی قابل اعتماد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی انجمن دوستی ایران و چین روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه با حضور ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و پانگ سن سفیر جمهوری خلق چین، در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احد محمدی، رییس انجمن دوستی ایران و چین ضمن خوش آمدگویی به میهمانان خاطر نشان کرد:برکسی پوشیده نیست که روابط ایران و چین در دوران معاصر و در زمینه های اقتصادی و بین المللی و سیاسی و همچنین منطقه ای از هر زمان دیگری با اهمیت تر و دارای ویژگی های خاصی است. ضروری است ابعاد مختلف این روابط در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. روند توسعه مناسبات ایران و چین در یک دهه گذشته در تمام عرصه ها با رشد بسیار زیادی همراه بوده است. مناسبات اقتصادی و سیاسی دوکشور در سال های اخیر رکورد مناسبی از خود بر جای گذاشته و اکنون چین با رقمی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار حجم مبادلات، به شریک اول اقتصادی ایران تبدیل شده است.

وی در پایان صحبت هایش گفت:مشارکت در طرح ها و پروژه های ایران می تواند هسته مرکزی و راهبردی نوینی باشد چرا که شرایط و زیر ساخت ها در ایران برای مشارکت شرکت های بزرگ چینی در بسیاری از عرصه ها از جمله صنایع فولادی، سد سازی، نفت و گاز و... و. بسیار مناسب و فراهم است. در شرایط فعلی باید پذیرفت که ضرورت دارد مناسبات تجاری بین ایران و چین از روش های سنتی تجارت نفت خام به مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های زیر ساختی در ایران، بهره گیری از فعالیت های بخش خصوصی و نگاه منطقه ای تغییر پیدا کند. همچنین مشارکت سیاسی ایران و چین می تواند به ثبات منطقه کمک زیادی کند.

سفیر چین در ایران: تحکیم روابط دو کشور به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است

پانگ سن سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: باعث افتخار من است که در این جا حضور دارم تا آینده روابط دوکشور را مرور و چشم انداز روابط دوکشور را بررسی کنیم. روابط دوکشور ایران و چین به گذشته های بسیار دور بر می گردد چراکه هر دو کشور تمدن باستانی کهنی دارند. تحکیم روابط نه تنها به منافع دوکشور بسیار کمک خواهد کرد بلکه به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان نیز است. دولت چین همیشه یقین دارد روابط چین و ایران دارای جنبه های راهبردی و عظیمی است. در زمینه های سیاسی مراودات بین مسئولا ن دوکشور همیشه به نحو شایسته ای صورت می پذیرد. در سال گذشته جناب آقای روحانی رییس جمهور به چین سفر کردند که این سفر روح تازه ای به روابط دوکشور دمید.

پانگ سن همچنین روابط اقتصادی بین ایران و چین را بسیار عالی عنوان کرد و گفت:در شش سال متوالی چین به عنوان شریک اول ایران بوده و در بازار نفت و صادرات غیر نفتی چین و ایران روابطی بسیار روشن و اثر گذاری داشته اند. طبق داده های اماری ما، حجم داده های تجاری کشور چین در سال ۲۰۱۴ با کشور ایران به ۵۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی مناسبات و همکاری فرهنگی و علمی و بهداشتی بین دوکشور نشان از صمیمت دوکشور دانست و ادامه داد:در موضوع انرژی هسته ای و مذاکرات مربوط به آن با فرصتی تاریخی مواجه هستیم. رسیدن به یک توافق جامع قطعا بسیار مفید است چرا که منجر به فضایی مناسب جهت همکاری های دوجانبه و سرمایه گذاری خواهد شد. چین در ارتباط با این زمینه همیشه مواضعی عادلانه و بی طرفانه ای را اتخاذ می کند و خوشحال خواهد شد ایران با ۱+۵ به توافق جامعی برسد. چین آمادگی دارد مثل گذشته نقش سازنده اش را در رسیدن به یک توافق جامع اعمال کند تا هر چه سریع تر این مهم صورت پذیرد.

پانگ سن در پایان صحبت هایش تحکیم روابط دوکشور را عامل غنی تر شدن ارتباطات بین ایران و چین دانست و سال نو را به همه ایرانیان تبریک گفت.

در بخش پایانی این مراسم ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در سخنانی علت حضور خود در این نشست را ابتدا کمک به انجمن های غیر دولتی و دوم به دلیل اهمیت کشور چین در سیاست های خارجه ایران عنوان کرد و گفت:در دوران معاصر روسیه و چین دو یار و حامی بزرگ برای سیاست خارجه ما هستند. مسیری که وزارت امور خارجه در ارتباط با مذاکرات هسته ای سپری می کند مسیر روشن و شفاف و امید بخشی است. خوشحالیم دولت چین در این ارتباط یاور و پشتیبان کشور ما بوده و هست و از این منظر و در این شرایط معتقدیم اگر مذاکرات به نتیجه برسد و یا نرسد در هر دو صورت چین برای ما شریکی قابل اعتماد بوده و خواهد بود. مذاکرات نمی تواند بین ما و چین فاصله بیاندازد.

وی در ادامه بیان کرد :.نگرانی هایی در اوایل شروع به کار دولت دکتر روحانی در ارتباط با کم شدن روابط ایران چین وجود داشت که امروزه می بینیم روابط ما در زمینه های مختلف به خصوص اقتصادی سال به سال در حال توسعه است. ما شریک اول اقتصادی با چین هستیم. قدمت رابطه ما با کشور چین از جاده ابریشم شروع شده است. دولت ایران حمایت خود را از ایده رییس جمهور چین در ارتباط با ایجاد راه هایی کوتاه تر بین دوکشور اعلام کرده است. البته ما به راه آهن چین اتصال پیدا کرده ایم و به دنبال مسیر هایی هستیم تا این مسیر ها کوتاه تر شود و عملا چین به آب های گرم منطقه که استراتژیک است متصل شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد سند راهبردی بین دوکشور ایران و چین از نظر فرهنگی و علمی و هم از منظر بین المللی مثل مبارزه با افراطی گری و ... در سفر رییس جمهور چین به ایران به امضا برسد.