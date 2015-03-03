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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

لیگ قهرمانان آسیا؛

سورپرایز بازیکنان پرسپولیس و خاطره خوب چند بازیکن از ازبکستان

سورپرایز بازیکنان پرسپولیس و خاطره خوب چند بازیکن از ازبکستان

باشگاه پرسپولیس دوشنبه شب با پخش کلیپی ویژه، بازیکنان این تیم را در آستانه بازی با بنیادکار ازبکستان غافلگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه شب و در اردوی پرسپولیس در آستانه بازی با بنیادکار ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا، کلیپی پخش شد که بازیکنان استقبال ویژه ای از آن کردند.

بخش مهمی از این کلیپ که توسط روابط عمومی باشگاه تهیه شده به صحنه هایی مربوط به درفشی فر و گفتگوهای اختصاصی با اعضای تیم ، تدارکات و هواداران اختصاص داشت. همچنین صحنه های گل بازی با لخویا و شادی پس از آن نیز برای بازیکنان تکرار شد.

تدابیر شدید انتظامی در هتل
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، هتل محل اقامت اعضای تیم آرامش خوبی داشته و حتی یک رستوران اختصاصی در اختیار سرخپوشان بوده که در آسایش کامل در آنجا حضور پیدا کردند. همچنین هتل محل اقامت سرخپوشان توسط پلیس تحت تدابیر خاص انتظامی قرار دارد.

خاطران خوب بازیکنان از ازبکستان
افشین اسماعیل زاده با اشاره به اینکه در ازبکستان خاطره خوبی دارد، گفت: زمانی که با امید عالیشاه و پیام صادقیان در تیم  ملی نوجوانان بازی می‌کردیم از سفر به تاشکند خاطره خوبی داریم. آن زمان آقای دوستی مهر سرمربی تیم ملی نوجوانان بود و ما در مسابقاتی که اینجا برگزار شد قهرمان شدیم. 

کد مطلب 2510693

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