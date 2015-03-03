«مایکل جردن» به باشگاه میلیاردرها پیوست/ فهرست میلیاردهای دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین فهرست سالیانه فوربس روز دوشنبه اعلام شد و «مایکل جردن» در جمع میلیاردرها قرار گرفت.

در فهرست جدید، «مارک زوکربرگ»، مالک فیسبوک، نیز در جمع 20 میلیاردر برتر جهان قرار گرفته است. جردن هم برای نخستین بار خود را در جمع ثروتمندانی می‎بیند که در راس آنها «بیل گیتس» قرار دارد.

سرمایه خالص گیتس از 76 میلیارد دلار سال قبل به 79/2 میلیارد دلار در تازه‌ترین فهرست افزایش پیدا کرده است. برای شانزدهمین سال پیاپی است که بنیانگذار مایکروسافت به عنوان پولدارترین فرد جهان معرفی می شود.

«کارلوس اسلیم ئلو»، غول مخابراتی مکزیکی، با 77 میلیارد و یکصد میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد.

بر پایه گزارش سی ان ان، «آمانسیو اورتگا» اسپانیایی، با 64 میلیارد 500 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار دارد.

در تازه ترین فهرست فوربس، جردن 52 ساله با یک میلیارد دلار در رده 1741 جهان قرار دارد.

آمریکا با 536 میلیاردر، بالاترین تعداد را در میان میلیاردرهای جهان به خود اختصاص داده است. چین با 213 میلیاردر، آلمان با 103 میلیاردر و هند با 90 میلیاردر در رتبه‎های بعدی قرار دارند.