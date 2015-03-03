به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه، غلامرضا سیاه کمری از بافت ۱۷۰۰ تخته فرش توسط هنرمندان مددجوی کمیته امداد کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: طی سال های ۸۹ تا ۹۳ بیش از ۱۷۰۰ تخته فرش به دستان توانا و هنرمند مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه بافته شده است.

سیاه کمری با بیان اینکه متراژ فرش های بافته شده طی پنج ساله اخیر بالغ بر ۳۴۰۰ متر مربع بوده است، گفت: ارزش این فرش ها بیش از ۳۲ میلیارد ریال بوده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: برای کمک به مددجویان کمیته امداد استان بسیاری از فرش های

بافته شده از سوی مددجویان را با قیمت مناسب و بالا خریداری کرده است.

وی با اشاره به تولیدات فرش و گلیم توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان طی امسال گفت: در این مدت نیز بیش از ۹۴ گلیم و ۳۰۴ تخته فرش به

ارزش چهار میلیارد رالن از سوی مددجویان تحت حمایت در استان بافته شده است.

سیاه کمری افزود: همچنین امسال یکی از بانوان هنرمند تحت حمایت کمیته امداد شهرستان هرسین برای اولین بار موفق به بافت گلیم هشت ضلعی شده

است.

وی یادآور شد: گلیم هشت ضلعی بانوی مذکور دارای موفق به کسب نشان ملی شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: کمیته امداد استان کرمانشاه برای اعتلای صنعت فرش بافی

با جدیت گام بر می دارد و طی پنج سال گذشته با مساعدت کمیته امداد و اعطای تسهیلات بالغ بر ۱۳۰۰طرح اشتغال در زمینه بافت فرش و گلیم از سوی مددجویان تحت حمایت در استان اجرا شده است.