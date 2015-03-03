تشریح وضعیت ازدواج و طلاق در بین مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار در نشست خبری روز سه شنبه افزود: تا پایان دی ماه سال جاری ۶۲۴ هزار نفر از مددجویان از خدمات مشاوره تخصصی بهره مند شده اند و همچنین ۵۲۱ هزار نفر از خدمات آموزشی مهارت های زندگی استفاده کردند.

وی تاکید کرد: همچنین ۴ هزار و ۸۶ بیسواد زیر ۵۰ سال نیز باسواد شده و ۱۸ هزار و ۹۷۵ نفر از زوج های تحت پوشش کمک هزینه دریافت کرده و از آموزش های پیش از ازدواج بهره مند شدند.

میرشکار به آمار طلاق در میان زنان تحت پوشش اشاره کرد و گفت: آمار طلاق در میان این افراد پایین تر از افراد دیگر جامعه است، به طوری که هر ۴۰ نفر از دختران تحت پوششی که ازدواج می کنند، یک نفر منجر به طلاق می شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد با اشاره به اینکه ۱۰۷ هزار نفر از خانواده های تحت پوشش، آموزش پیشگیری از اعتیاد دیده‌اند، خاطر نشان کرد: حداقل یک نفر از این خانواده ها معتاد بوده است.

به گفته وی، ۳۲۱ هزار دانش آموز تحت پوشش مستمر کمیته امداد بوده و ۸۰ هزار نفر نیز کمک موردی دریافت می کنند. همچنین ۱۰۳ هزار نفر دانشجو و طلاب علوم دینی نیز تحت پوشش هستند.

میرشکار با اشاره به اینکه ۷۲ هزار نفر از دانشجویان تحت پوشش شهریه دریافت می کنند، گفت: میزان اعتباری که برای شهریه تمامی دانشجویان تحت پوشش مورد نیاز است، ۱۰۵ میلیارد تومان است در حالی که با ۵۵ میلیارد اعتبار این معاونت فقط می توانیم ۶۰ درصد شهریه دانشجویان را پرداخت کنیم.

معاون فرهنگی کمیته امداد از شناسایی ۲ هزار و ۲۰۰ نخبه و مخترع در زمینه علمی و ورزشی خبر داد و گفت: ازدواج جوانان و زنان سرپرست خانوار، یکی دیگر از برنامه های سال جاری بوده، به طوری که ۸ هزار و ۴۴۸ نفر از این زنان از بسته های ازدواج تشویقی بهره مند شده و زندگی جدیدی را شروع کردند.

میرشکار ادامه داد: در سال جاری رکورد اردوهای کمیته امداد زده شد، به طوری که ۱۱۰ هزار نفر به اردو اعزام شدند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر سالمندانی بودند که برای اولین بار به مشهد مقدس با کمک خیرین اعزام شدند.