  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

قربانیان:

اعمال کنترل ها بر روی واحدهای شغلی حریم شهر تبریز افزایش یابد

اعمال کنترل ها بر روی واحدهای شغلی حریم شهر تبریز افزایش یابد

تبریز- معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز گفت: اعمال کنترل ها باید بر روی واحدهای شغلی حریم شهری افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانیان تبریزی سه شنبه در جلسه ساماندهی مشاغل شهری تبریز، مسئله انتقال مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده را یکی از دغدغه های مدیریت شهری خواند و گفت: وجود صنایع و مشاغل در حریم شهر، امری اجتناب ناپذیر است اما باید در استقرار این واحدها به مسئله آلایندگی و مشکلات زیست محیطی آن‌ها نیز توجه کنیم.

وی ادامه داد: انتقال مشاغل شهری و مزاحم باید بر اساس مطالعه و بررسی های دقیق صورت گیرد.

قربانیان افزود: شهروند نیاز به اشتغال و کسب وکار دارد اما این وظیفه مسئولین ذیربط است که با فرهنگ سازی و آموزش های لازم و در عین حال اعمال کنترل ها، جلوی ایجاد مشکل توسط واحدهای شغلی را بگیرند.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز با تاکید بر لزوم مطالعه در نحوه انتقال مشاغل تصریح کرد: هر کاری که در این زمینه انجام می دهیم باید بر اساس مطالعات همه جانبه بوده و در عین حال، این مطالعات باید تطبیقی باشد و تمام اصول  در این مورد رعایت و لحاظ شود.

گفتنی است این جلسه با حضور معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری، رییس اتاق های بازرگانی و صنعت و معدن، معاون اداره کل محیط زیست و دیگر مسئولان ذیربط برگزار شد.

کد مطلب 2510700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها