طرح آتش نشانان داوطلب شهرهای گلستان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در نشست با رسانه های استان با بیان این که طرح آتش نشان داوطلب در شهرهای تابعه استان در حال اجراست، گفت: در فاز اول این طرح شهرداری ها موظف شدند نسبت به اطلاع رسانی در سطح شهرها و ثبت نام افراد داوطلب اقدام کنند.

وی افزود: هدف از تشکیل این گروه ها ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سنی، آشنایی افراد جامعه با وظایف و مسئولیته ای خطیر آتش نشانانان، آشنایی شرکت کنندگان با دوره های آموزش مقابله با حوادث مختلف و چگونگی انتخاب عکس العمل مناسب در برخورد با این حوادث، ترویج فرهنگ ایمنی در سطح جامعه با توجه به اینکه مردم بهترین مبلغ هستند، به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی در حوادث مختلف، ترغیب عموم افراد جامعه به آگاهی و پویایی در زمینه مسائل ایمنی و آتش نشانی، پر کردن بخشی از اوقات فراغت جوانان و چشاندن طعم شیرین خدمت به مردم برای کلیه شرکت کنندگان در کلاس های آتش نشان داوطلب است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها با اجرای این طرح، هیچ تعهدی برای استخدام این افراد نخواهد داشت افزود: براساس نزدیکی و همجواری شهرداری ها با تجمیع هر چند شهر باهم این دوره های آموزشی در 6 شهر استان شامل آق قلا، کردکوی، علی آباد، کلاله، گنبد و گالیکش از تاریخ 11 بهمن لغایت 30 بهمن ماه سال جاری و باحضور 460 نفر داوطلب آقا و 94 نفر داوطلب خانم برگزار شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: داوطلبان در دوره های آموزشی تئوری عملی، طی سه روز در هر شهر بصورت مجزا در موارد مربوط به حریق، خاموش کننده های دستی، لوله ها و اتصالات در آتش نشانی، کف و کفسازها و نردبان های دستی آموزش دیده اند که پس از اخذ آزمون از داوطلبان آزمون گواهینامه صادر می گردد.

چراغعلی همچنین با اعلام اینکه در مواقع ضروری و بحرانی و اعلام نیاز آتش نشانی شهرداریها از این افراد (آتش نشانان داوطلب) استفاده و فراخوان می شود افزود: ضمنا آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی نیز در نظر است که در آینده نزدیک برای این افراد برگزار شود.