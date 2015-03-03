هدف پویان ‌قم عنوان قهرمانی لیگ دسته اول بانوان کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال لیگ دسته اول بانوان باشگاه‌های کشور پیش از ظهر سه شنبه در قم به پایان رسید ادامه یافت و یکی از دو نماینده هندبال قم در مسابقه مرحله نهایی خود موفق به کسب برتری شد تا جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

تیم هندبال هدف پویان قم که امسال به همراه تیم پاسارگاد قم در لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور شرکت کرد پس از شکست دادن حریفان خود یکی پس از دیگری به فینال رسید و در دیدار نهایی نیز پیروز از میدان خارج شد.

در این مسابقه هر دو تیم از ابتدای مسابقه با ارائه یک بازی پایاپای برای کسب پیروزی تلاش کردند و حاصل تلاش دو تیم در پایان این مسابقه برتری ۲۱ بر ۱۸ تیم هدف پویان قم برابر هیئت هندبال کرمان بود.

شاگردان زهرا احمدی نیا در حالی به فینال راه یافتند و قهرمان شدند که در مسابقه مرحله نیمه نهایی با امتیاز ۱۹ بر ۱۵ فاتح دیدار برابر تیم سپاهان اصفهان شده بودند و با قهرمانی در این مسابقات لیگ برتری شدند.

هدف پویان پیش از این در مرحله گروهی ابتدا به برتری قاطع ۲۳ بر ۱۳ خود برابر تیم هندبال البرز دست یافت و سپس ۲۴ بر ۱۳ دیگر تیم قمی یعنی پاسارگاد قم را شکست داد تا مقتدرانه به یک چهارم نهایی برسد در آن مرحله نیز تیم هندبال ملایر را شکست داد.

بدین ترتیب هدف پویان جوان قم پس از قهرمانی در مسابقات لیگ دسته دوم هندبال بانوان کشور در سال ۹۲، امسال قهرمانی لیگ دسته اول را نیز جشن گرفت و سال آینده در لیگ بر‌تر کشور شرکت می‌کند.

الناز قاسمی، مرضیه افشاری راشدی و فاطمه خلیلی بهفر ۳ بازیکن ملی پوش تیم هندبال هدف پویان قم را تشکیل می‌دهند و علاوه بر این ۳ بازیکن، فاطمه رادصفت، فاطمه رجبی، فاطمه مریدی، زهرا احمدی، منیره سادات برقعی، مهدیه کرمانی، زهرا شکوهی، زهرا خوش لهجه، نوریه عباسی، منیزه دارابی، فرشته شکوهی و بهاره نوروزی نفرات هدف پویان در لیگ دسته اول کشور هستند.

زهرا احمدی نیا به عنوان سرمربی و اکرم السادات حسینی به عنوان سرپرست در کادر تیم حضور داشتند.