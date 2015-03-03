به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ندیمی، عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه اختصاص ۴ درصد عوارض دریافتی از واردات کالاها و اقلام فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب شد.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی این مصوبه با دو هدف مطرح و به تصویب رسید، نخست اینکه با دریافت این عوارض یا واردات این اقلام فرهنگی اتفاق نمی‌افتد که این رویداد مثبتی است و دوم اینکه اگر وارداتی صورت گیرد، عوارض آن به منظور بازآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.

ندیمی، حمایت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از دیگر دلایل تصویب این طرح دانست و افزود: طرح مصوب، به منظور تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، مشکلی پیش نخواهد آمد، تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن به عنوان اجرا کننده این مصوبه و سازمان میراث فرهنگی به عنوان ذینفع، یک ماه برای تهیه و تنظیم آیین نامه مصوبه فوق فرصت دارند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید محل هزینه‌کرد، این اعتبار را در آیین نامه به طور کامل تشریح کند.