به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ودود حیدری در نشست خبری اجلاسیه مرکزی کنگره ملی شهدای دانشجو که ظهر امروز در معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: کنگره ملی شهدای دانشجو به عنوان یک اقدام فرهنگی است که می‌خواهد متولی حفظ یاد، نام و خاطره و فرهنگ شهادت و جهاد شود و آنها را از دفاع مقدس استخراج کند و رنگ و بوی آکادمیک دانشگاهی را با آن معطر سازد.

وی افزود: هدف از برگزاری کنگره شهدای دانشجو تعیین و تبیین فضای شهادت در مجموعه آموزش عالی کشور است و علاقه مندان به این عرصه هر کاری از دست شان بربیاید انجام می دهند، این کنگره با پیام و جملات رهبر معظم انقلاب متبرک شد که قطعا این مسئله موجب برگزار هر چه باشکوه تر این کنگره می‌شود.

ودود حیدری تصریح کرد: تاریخچه دفاع مقدس در دانشگاه‌ها از اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ به صورت منسجم وجود داشت، اما این بار این کنگره به صورت یک پارچه برگزار خواهد شد، از سال ۹۲ کار مطالعاتی کنگره شهدا دانشجو در بسیج دانشجویی آغاز شد و تا اواسط سال ۹۳ پیگیری های کارهای ستادی این کنگره صورت گرفت.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه این کنگره با ریاست وزیر علوم و دبیری بسیج دانشجویی برگزار می‌شود گفت: این کنگره حول محور مشترک شهدای دانشجویی و با کمک نهادهای مختلف آموزش عالی شکل گرفت و جلسات مرکزی با حضور مسئولان فرهنگی وزارت علوم وزارت بهداشت نهاد نمایندگی ولی فقیه و دیگر نهادها صورت گرفت. که این کنگره ۱۶ اسفند ماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ودود حیدری اظهار داشت: کنگره شهدای دانشجو در سه سطح دانشگاهی، استانی و کشوری از مهر ماه آغاز شد و تا خرداد ۹۴ ادامه دارد که تاکنون ۵۰۰ یادواره شهید در سطح دانشگاه‌ها برگزار شده است.

وی گفت: مرحله استانی یادواره شهدای دانشجو با دبیری مسئولان بسیجی استان‌ها تاکنون به صورت متمرکز در همه بخش ها شکل گرفته و ۳۰ استان یادواره کنگره استانی را برگزار کردند و تنها یک استان باقی مانده که پس از عید کنگره شهدای دانشجو را برگزار خواهد کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به اینکه شهدای شاخصی را برای کنگره شهدای دانشجو در نظر گرفته‌ایم گفت: اجلاسیه مرکزی کنگره شهدای دانشجو و جمع بندی و تقدیر از اجزای کنگره شنبه ۱۶ اسفند ماه ساعت ۹ صبح در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: هر استان تعدادی شهید شاخص دانشجو را مشخص کرده و تلاش شده برخی از شهدا که فعالیت های خاصی داشتند به عنوان شهدای شاخص برگزیده شوند.

تولید 32 جلد کتاب در خصوص شهدای شاخص استان‌ها

ودود حیدری افزود: اقدامات ستادی مختلفی برای برگزاری کنگره شهدای دانشجو صورت گرفته و جلساتی برگزار شده است و علاقه مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی کنگره شهدای دانشجو به آدرس WWW.SHOHADAYE DANESHJO.IR مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: ۳۲ جلد کتاب در خصوص شهدای شاخص استان‌ها، مستند ۶۰ دقیقه ای شهید علم الهدی، تولید نرم افزار اندروید فرماندهان شهدای دانشجو، برنامه تلویزیونی ستاره‌ها، نمایش نامه سفر سرخ و بسیاری از آثار برای کنگره شهدای دانشجو تولید شده اند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور ابراز داشت: گنجینه اطلاعات شهدای دانشجو بانک اطلاعاتی است که از سال ۸۹ اطلاعات شهدای دانشجو را جمع آوری کرده‌ایم و اطلاعات ۴۵۲۹ شهید دانشجو جمع آوری شده و بقیه آنها در دست بررسی هستند و اولین اقدام در این زمینه این است که اطلاعات شهدای دانشجو روی سایت بارگذاری خواهد شد.

ودود حیدری خاطر نشان کرد: اطلاعات بیش از ۱۰۰ شهید دانشجو که فرمانده بودند در قالب چند رسانه‌ای تاکنون جمع آوری شده و منتشر خواهند شد.