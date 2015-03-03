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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

پورمحمدی:

بهره گیری از توان اقشار دانشگاهی برای بزرگداشت قرآن ضروری است

بهره گیری از توان اقشار دانشگاهی برای بزرگداشت قرآن ضروری است

تبریز- رییس دانشگاه تبریز بر لزوم بهره گیری از توان اقشار دانشگاهی برای بزرگداشت قرآن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی سه شنبه در همایش علامه طباطبایی و قرآن در تبریز اظهار داشت: برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهر علامه ها، طباطبایی، امینی و جعفری اتفاق فرخنده و معنوی خوبی بود که برگزاری آن به طور قطع می تواند تاثیر بالایی از خود به جای گذارد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین همایش هایی آثار و نتایج معنوی زیادی برای دانشگاه تبریز دارد و بر خود می بالیم که تندیس سه علامه تبریزی، زینب بخش جامعه دانشگاهی استان است.

پورمحمدی افزود: باید در راستای بزرگداشت قرآن از تمام توان قشرهای مختلف دانشگاهی، حوزوی و فرهنگی بهره جست.

رییس دانشگاه تبریز با تاکید بر بهره گیری از مفاهیم قرآنی در بطن جامعه گفت: باید جامعه را به سمت استفاده از مفاهیم قرآنی به پیش ببریم که در این میان نقش دانشگاهیان می تواند بسیار موثر باشد.

کد مطلب 2510716

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