وضعیت سلامت زائران ایرانی عمره/ شایع ترین بیماری های مکه

دکتر فاضل شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به امکانات مرکز پزشکی حج در مکه مکرمه اشاره کرد و افزود: یک درمانگاه شبانه روزی، دو مطب ۱۶ ساعته و سه مطب ۸ ساعته به همراه متخصصین داخلی، زنان و اطفال، به صورت ۲۴ ساعته در خدمت زائران ایرانی هستند.

وی که در مکه به سر می برد، از فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت های پزشکی حج در مکه خبر داد و گفت: زائران ایرانی در طول شبانه روز، از خدمات اورژانسی این مرکز برخوردار می شوند.

شیرخانی با اعلام اینکه از ابتدای عمره امسال تا کنون ۴۵۱ مورد درخواست آمبولانس داشته ایم، افزود: از این تعداد تماس، ۱۶۶ مورد منجر به اعزام به بیمارستان های سعودی شده است که ۴۳ نفر از زائران بستری شده اند.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در عربستان در ادامه از انجام ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ مورد ویزیت زائران از ابتدای عمره امسال خبر داد و گفت: ۱۲ هزار و ۶۰۰ ویزیت توسط متخصصین داخلی و در حدود ۵۰۰۰ ویزیت توسط متخصصین زنان انجام شده است.

شیرخانی همچنین از انجام ۸۳ مورد دیالیز زائران خبر داد و افزود: دو مورد تولد نیز در مکه مکرمه داشته ایم.

وی با اشاره به بازدیدهای بهداشتی از هتل های محل اقامت زائران ایرانی، گفت: بازرسان بهداشتی ما از هر هتل ماهانه ۳ تا ۴ بار بازدید می کنند.

شیرخانی از استقرار ۱۲ آمبولانس که ۷ دستگاه در مکه و ۵ دستگاه آن در مدینه مستقر هستند، خبر داد و افزود: روزانه به طور متوسط ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ مورد ویزیت زائران ایرانی را داریم.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در عربستان، شایع ترین بیماری های زائران ایرانی را بیماری های تنفسی، ریوی و سرماخوردگی عنوان کرد و گفت: در مرحله بعد، اسپاسم های عضلانی، از دیگر عارضه های شایع زائران ایرانی در عربستان است که به دلیل پیاده روی های طولانی ایجاد می شود.