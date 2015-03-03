تبریک انجمن بازیگران به هیات مدیره جدید خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن بازیگران سینمای ایران به آتیلا پسیانی و هیات مدیره جدید خانه سینما تبریگ گفت. در متن این نامه آمده است:

«به نام خدا

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران با ابراز خشنودی از برپایی مجمع عمومی خانه سینما و انجام انتخابات، صمیمانه ترین تبریکات خود را به آقای آتیلا پسیانی و دیگر هنرمندان منتخب در هیات مدیره جدید خانه سینما تقدیم داشته و امیدوار است این تشکل، در کمال درایت، اقتدار و تعامل با صنوف، در حل مشکلات جاری سینماگران و سینمای کشور گام بردارند.

انجمن بازیگران سینمای ایران، همچون گذشته در کنار هیات مدیره و دیگر اصناف سینمایی در راه رسیدن به اهداف عالی خانه سینما، از هر گونه همیاری و همراهی دریغ نداشته وسربلندی روزافزون فرهنگ و هنر ایران را آرزو می نماید.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران»