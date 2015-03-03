تمام تحریمها در مذاکرات با غرب باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه کنگره جهاد عشایر عرب در اهواز اظهار کرد: حماسه آفرینی عشایر عرب در جهاد با استعمارگران انگلیسی، نشان از قدرت و حضور همیشگی مردم و عشایر در صحنه است که بر این امر صحه می گذارد که مردم غیور کشورمان حتی با دستان خالی هم حاضر به دفاع از خاک میهن خود هستند؛ همانگونه که عشایر عرب خوزستان نیز در جهاد خود، با دست خالی در برابر استعمارگران مسلح ایستادگی کردند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره جهاد عشایر عرب خوزستان در سالروز این حماسه تاریخی افزود: زنده نگه داشتن این حماسه تاریخی علاوه بر یادبود شهیدان این جهاد، می تواند باعث آشنایی نسل جوان با مبارزات مردمی آن دوران شود تا بدانند دفاع از خاک و اعتقادات در همه لحظات و بر همه مردم واجب است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اظهار کرد: این نوع ایستادگی های مردمی تنها مختص به این دوره تاریخی نیست بلکه در هر زمانی که کشور نیاز به دفاع و مجاهدت داشته باشد باید در صحنه حاضر باشند، مانند ایستادگی مردم در سال های انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله و حتی مبارزات امروزه مردم عراق و یمن و دیگر کشورهای اسلامی که برگرفته از مقاومت های تاریخی این مردم غیور است.

سردار نقدی تصریح کرد: استعمارگران باید بدانند که مردم ما همان مردم دیروز هستند که همچنان در صحنه حضور دارند و به جرات می توان گفت امروز مستحکم تر و مقتدرانه تر حضور خود را به اثبات رسانده اند.

وی عنوان کرد: آمریکا باید بداند؛ کشوری که نتواند یک دسته رزمی برای دفاع از کشورش فراهم کند که برای پرچمشان فداکاری کنند نباید رجزخوانی کند. دلیل اینکه آمریکا به استخدام مزدورها، قاچاقچیان، قاتلان و جنایتکاران روی می آورد این است که در کشورش نیروی رزمی ندارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: تحریم ها مانع پیشرفت کشور و شکوفایی اقتصادی ما نمی شوند، بلکه با عزم جدی و توجه به مدیریت جهادی و عزم ملی مدنظر مقام معظم رهبری می توان با هر نوع تحریمی که ظلمی در حق کشور ماست، مبارزه کرد و با خنثی کردن آن در راه پیشرفت گام برداشت.

سردار نقدی تاکید کرد: هیچ تفاهمنامه ای را که در آن کلیه تحریم ها لغو نشده باشد را نخواهیم پذیرفت و هرگونه توافق بد هسته ای را رد می کنیم.

