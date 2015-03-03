سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در رشد و موفقیت جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قبادی پیش از ظهر سه شنبه در اولین گردهمایی شکرانه سلامت بیماران هموفیلی که در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه با همت و همکاری سازمان های مردم نهاد بسیاری از مشکلات جامعه قابل حل هستند، افزود: عدم مشارکت نهادمند مردم در دنیای امروز در مسیر توسعه خلل وارد کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه هر جامعه ای که اموراتش را با مشارکت مردم انجام دهد، موفق است، افزود: نباید اینگونه باشد که دولت همه کارها را ساماندهی کند.

قبادی گفت: گرچه میزان مشارکت مردم ما در مناسبت ها و برنامه های گوناگون، خوب است، اما باید تنوع و نوع مشارکت مردم به روز شود.

وی تصریح کرد: کانون های مردم نهاد بهتر است گردش مدیریت داشته باشند که به خوبی فعالیت های خود را انجام دهند، چرا که موفقیت هر سازمان مردم نهادی به مدیریتش وابسته است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: امسال با اجرای طرح تحول نظام سلامت، بخش عمده ای از مشکلات بیماران در حوزه بستری حل شده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر تمامی هزینه های بیماران صعب العلاج پرداخت شده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد، باز هم مسئولیت اجتماعی ما به پایان نمی رسد.

قبادی یادآور شد: مراحل قانونی بسته حمایتی طرح تحول نظام سلامت از بیماران خاص سپری شده و حمایت دارویی از بیماران خاص استان در بودجه سال آینده گنجانده شده است.