به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر سه شنبه در دیدار اعضای ستاد احسان و نیکوکاری استان قم با وی، گفت: از جمله مسائلی که مورد توجه ویژه امام خمینی(ره) قرار گرفته است توجه به کمیته امداد بود زیرا نخستین هدف انقلاب نجات مستضعفین بوده است.

وی گفت: تشکیل کمیته امداد خدمتی بزرگ برای مستضعفان بود و خدماتی که کمیته امداد طی ۳۵ سال گذشته ارائه داده قابل تقدیر است.

استاد برجسته حوزه افزود: کمیته امداد مرکزی برای ارائه خدمات عمومی است بنابراین نباید اقداماتی انجام دهد که مانع استقبال مردم از کمک به مستضعفان شود.

وی گفت: همه اموالی که ذات مقدس حق در اختیار انسان‌ها قرار داده است جنبه امتحانی دارد و خداوند برای آزمایش بندگان اموالی در اختیار آنها گذاشته است که نحوه استفاده مردم از اموال امری مهم است.

آیت الله علوی گرگانی تأکید کرد: فعالیت مردم در امر احسان و نیکوکاری یک آزمایش الهی است و انسان می‌تواند با انجام امور خیر نزد خداوند پاداش بگیرد.

وی عنوان کرد: در خدمت رسانی کمیته امداد به مستضعفان تنها نباید از مردم انتظار داشت که کمک کنند بلکه نهادها و سازمان‌ها نیز باید برای افراد نیازمند تسهیلاتی قائل شوند.