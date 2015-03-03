واگذاری ۱۵۰ آمبولانس به مراکز درمانی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی روز سه شنبه در مراسم واگذاری ۱۵۰دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور افزود: امسال طرح آماده باش نوروزی را مدنظر داریم که بر اساس آن ستاد نوروزی را تشکیل می‌دهیم و عملیات کشیک‌های نوروزی را راهبری می‌کنیم.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به همه استانها تکلیف می‌شود همه بیمارستانها و مراکز شبانه روزی سراسر کشور در ایام نوروز باز و آماده ارائه خدمت باشند عنوان کرد: این مراکز شبانه روزی کاهش ارائه خدمت نخواهند داشت.

همتی ادامه داد: این مراکز باید آماده خدمت به مسافران هم باشند، بنابراین در برخی استانها در صورت نیاز کشیک‌ها را افزایش می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه با نصب پلاکاردهایی در ورودی شهرها و همچنین از طریق شبکه‌های استانی اطلاع رسانی به مسافران انجام می‌شود عنوان کرد: در صورت نیاز در برخی استانها چون خوزستان ممکن است اکیپ‌های سیار هم مستقر شوند.

به گفته معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، مرخصی مدیران استانها در ایام نوروز لغو شده و اگر بخواهند به مرخصی بروند باید جانشین تعیین کنند.

همتی درباره ۱۵۰ آمبولانس واگذار شده به مراکز درمانی تامین اجتماعی گفت: موضوع آمبولانس از مباحث مغفول مانده سال‌های اخیر است و طی این مدت نتوانسته بودیم ناوگان آمبولانس را به روزرسانی و تجهیز کنیم. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده و تامین منابع مالی لازم، موفق شدیم ۱۵۰ دستگاه را برای مراکز درمانی سازمان تهیه کنیم.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی دارای ۷۷ بیمارستان و ۲۷۵ مرکز درمانی سرپایی است. در مجموع ۳۴۱ دستگاه آمبولانس برای این مراکز داشتیم که براساس نیازسنجی‌های انجام شده، ۲۹۴ دستگاه آمبولانس دیگر مورد نیاز بود که امروز ۱۵۰آمبولانس تهیه و به مراکز تحویل شد. این آمبولانس‌ها از طریق شرکت‌های متعلق به خود سازمان تهیه شدند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تاکید ما بر فراهم کردن تجهیزات مدرن و با کیفیت در این آمبولانس‌ها بود، گفت: براساس تعاریف برای هر مرکز سرپایی باید یک آمبولانس برای بیمارستان‌های شهری و ناحیه‌ای حداقل دو آمبولانس و برای بیمارستان‌های منطقه‌ای حداقل سه آمبولانس وجود داشته باشد که این تعداد براساس نیاز به ارجاع و جمعیت مراجعان، متغیر است.

همتی ادامه داد: موفق شدیم ۴۰ مرکز را که اصلا آمبولانس نداشتیم، تجهیز کنیم و مابقی را به بیمارستان‌هایی که بیشتر نیاز داشتند بفرستیم. ۳۲ آمبولانس به دستگاه الکتروشوک مجهز شدند. هزینه صرف شده برای هر آمبولانس ۲۰۰ میلیون تومان است که می‌توان گفت در مجموع برای تهیه این آمبولانس‌ها ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی از تجهیز تمام بیمارستان‌های تامین اجتماعی به دستگاه امحای زباله‌های عفونی خبر داد و گفت: همچنین تا به امروز ۵۰ بیمارستان بالای ۱۰۰ تختخوابی به دستگاه‌های اکسیژن‌ساز مجهز شدند.