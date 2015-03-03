پیروی از قرآن دلیل جایگاه معنوی بالای علامه طباطبایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی سه شنبه در جریان برگزاری قرآن و علامه طباطبایی در تبریز اظهار داشت: برگزاری باشکوه اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان آذربایجان شرقی و برگزاری نشست هایی همچون قرآن و استاد شهریار و قرآن و علامه طباطبایی همه از افتخارات آذربایجان است.

وی ادامه داد: همراهی علامه طباطبایی با قرآن دلیل اصلی جایگاه معنوی بالای این فرد بود و برای معرفی او همین کتاب تفسیر المیزان کافی است.

حجت الاسلام حسینی افزود: به اعتراف و اعتقاد اکثر بزرگان دین تاکنون تفسیری با عظمت و غنای تفسیر المیزان در جهان اسلام نوشته نشده است.

وی با بیان اینکه این تفسیر یکی از منابع گرانقدر تمام پژوهشگران این حوزه است، گفت: دانشگاه های ما باید محور پرورش دانشجویانی باشد که الگوی آن ها علامه هایی همچون طباطبایی، جعفری و امینی است.

گفتنی است قرائت قرآن توسط استاد شحات احمد سید، قاری برجسته مصری، پایان بخش این همایش بود که با تشویق و استقبال پرشور حضار همراه بود.