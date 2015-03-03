صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری ایران به ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در همایش کاربردی تجارت ایران و ترکیه گفت: ۸۰۰ میلیون دلار از صادرات ترکیه شامل محصولات پلیمری می شود و با توجه به اینکه این کشور از نظر منابع گازی و نفتی تهی بوده و دسترسی به منابع انرژی ندارد به نظر می رسد استراتژی مناسبی را با تکیه بر محصولات پتروشیمی اتخاد کرده در حالی که حدود ۵ میلیارد دلار از واردات ترکیه مربوط به مواد پلیمری و پلاستیکی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به نظر می رسد ایران می تواند سهم مناسبی از واردات محصولات پتروشیمی ترکیه داشته باشد در حالی که در کنار محصولات پتروشیمی فلزات و محصولات کشاورزی ایران نیز می تواند راه ترکیه را در پیش گیرند.

وی تصریح کرد: در سال جاری حدود ۱۷ میلیون دلار عسل، ۸۰ میلیون دلار پسته، ۶.۶ میلیون دلار گردو و حدود ۹ میلیون دلار هندوانه به ترکیه صادر شده است که به نظر می رسد ایران می تواند سهم بالایی از بازار محصولات کشاورزی ترکیه داشته باشد.

خسروتاج تاکید کرد: باید زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شده و البته سیستم های موثری نیز برای توسعه تجارت گرفته شود این در حالی است که میزان صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در ایران ظرف یک ماه گذشته گفت: این نمایشگاه انتقاداتی به همراه داشت چراکه برخی معتقد بودند که حضور پوشاک ترک در ایران می تواند محصولات داخلی را به مخاطره بیندازد در حالی که تمامی غرفه ها معتقد بودند که این نمایشگاه فرصتی است که می تواند برای تولیدکنندگان ایرانی ارزشمند باشد.

وی گفت: باید موانع تعرفه ای برای حضور در بازارهای جهانی از پیش روی صادرکنندگان برداشته شود همچنین در این همایش عباس خالدی تبار نیز گفت: ابتکاراتی همچون بهره برداری هوشمندانه از موافقت نامه دو جانبه تجارت ترجیحی، موافقت نامه همکاری های گمرکی و مشارکت در نظام همکاری چند جانبه منطقه ای از جمله راهکارهای افزایش حجم مبادلات تجاری است.

خسروتاج افزود: کاهش بهای جهانی نفت ضرورت کاهش وابستگی به صادرات نفتی، کیفی سازی واردات و شناخت فرصت های تجاری و سرمایه گذاری مشترک از جمله عوامل تاثیرگذاری هستند که می تواند افزایش صادرات را رقم زند.

وی تصریح کرد: تاسیس شهرک های صنعتی بنگاه های تولیدی مشترک و بهره برداری از موقعیت جغرافیایی ایران و ترکیه می تواند زمینه ساز افزایش تراز تجاری باشد این در حالی است که نرخ رشد تجارت با ترکیه در سال های گذشته نشان دهنده حرکت رو به جلو تجارت با ترکیه بوده و می تواند حجم سالانه ۳۰ میلیارد دلاری را رقم زند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در چارچوب استراتژی صنعتی ۲۰۲۳ ترکیه در صدد است برای میل به صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری اقدام کرده و در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد و بنابراین وزارت صنعت بر این موضوع متمرکز شده و تلاش دارد تا از این هدف گذاری سهم داشته باشد.