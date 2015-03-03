نمایش اقتدار۵هزار بسیجی بیرجندی در رزمایش مدافعان ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفرعلی اسماعیلی پیش ازظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد:رزمایش مدافعان ولایت ۱۴ تا ۱۵ اسفندماه در منطقه بیدخت شهرستان بیرجند برگزار می شود که در این رزمایش ۱۰ گردان از شهرستان بیرجند حضور دارند.

وی گفت:دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، پدافند غیرعامل، دفاع ثابت منطقه‌ای، مقابله با ناآرامی و عملیات ضد هلی برن را از جمله عملیات‌های این رزمایش در شهرستان بیرجند است.

فرمانده سپاه شهرستان بیرجند بیان کرد: در این رزمایش گردان های بیت المقدس و بخشی از گردان های کوثر و امام علی(ع) شهرستان بیرجند شرکت دارند.

سرهنگ اسماعیلی عنوان کرد: آموزش، فراخوانی، تمرین، آمادگی برای اجرای رزمایش، رزم شبانه همراه با آموزش تیراندازی و برگزاری دعای کمیل با سخنرانی مهمان کشور از برنامه های روز اول این رزمایش است.

وی با بیان اینکه برای برگزاری هرچه بهتر این رزمایش برنامه های متنوعی پیش بینی شده، گفت: در مراسم آغازین این رزمایش اجرای سرود۲۲۰ نفری دانش آموزان استان اجرا می شود.

فرمانده سپاه شهرستان بیرجند افزود:در این رزمایش دوگردان خواهر نیز حضور دارند که یک گردان در عملیات امداد و نجات و یک گردان در زمینه درختکاری با شهرداری بیرجند مشارکت خواهند داشت.

سرهنگ اسماعیلی ایجاد آمادگی در گردان های سازمان یافته بسیج جهت مقابله با دشمنان، نمایش قدرت و توان دفاعی مردمی و آمادگی و سنجش توان نظامی بسیجیان از جمله اهداف برگزاری این رزمایش برشمرد.

وی درپایان یادآورشد: این رزمایش با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و همراهی پنج هزار نفری بسیجیان برگزار می شود.