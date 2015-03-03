به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی براتی مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این همایش توسط اداره تبلیغات اسلامی استان و همکاری ۱۶ مرکز آموزش عالی استان در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این همایش که دانشجویان منتخب ۱۶ دانشگاه استان حضور دارند، دکتر دانیال سمیعی از استادان دانشگاه به تبیین آینده پژوهی در فضای مجازی می‌پردازد.

به گفته براتی، پرداختن به مقوله آینده پژوهی در فضای مجازی برای نخبگانی که مورد هدف نقشه جامع علمی کشور هستند مهم بوده و دانشجویان به عنوان آینده‌سازان کشور نیازمند تبیین و اطلاع بیشتر از رویدادهای آینده پژوهی در این عرصه هستند.

مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی قم این دوره آموزشی را چهارمین دوره سلسله گفتمان‌های دینی استانی در قم بیان کرد و گفت: در پایان این دوره آموزشی به دانشجویان شرکت کننده گواهی حضور در نشست داده می‌شود.

وی تأکید کرد: این همایش ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه در سالن شهید آخوندی دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود.