۹ حریق در سطح شهر مشهد اطفا شد

آتش پاد دوم حسن جعفری در گفتگو با مهر بیان کرد: در طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان این سازمان موفق به اطفای ۹ حریق و همچنین نجات جان ۱۲ نفر از حادثه دیدگان در سطح شهر شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت تماس های مردمی از طریق سامانه ۱۲۵ منجر به انجام تعداد ۳۰ عملیات امداد و نجات شد ادامه داد: در این حوادث جان نفر هموطنان نجات داده شد و علاوه بر به جای گذاشتن یک مصدوم، جان یک نفر از هموطنان ما را نیز گرفت.

جعفری بیشترین علل وقوع حریق را در طی این مدت ناشی از نشت گازهای قابل اشتعال و اتصال سیم های برق عنوان کرد و افزود: بیشترین علت حادثه نیز در این مدت مربوط به محبوس شدن افراد در آسانسور و منزل بوده است.

همکاری شهروندان ضروری است

وی با بیان اینکه بهترین کمک شهروندان برای کاهش خسارات در صورت بروز هرگونه آتش سوزی یا حادثه دیگری تماس بی درنگ با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی است ادامه داد: شهروندان پس از برقراری تماس با سامانه ۱۲۵ با حفظ خونسردی نشانی دقیق محل حادثه و نوع آن را اعلام و پس از دادن شماره تلفن محل حادثه باید از اشغال کردن خطوط تماس خودرداری کنند .

آتش پاد دوم جعفری ادامه داد: تا رسیدن ماموران آتش نشانی، کودکان و افراد مسن را از محل حادثه و یا آتش سوزی باید دور کرد.

وی افزود: در صورتی که آتش سوزی گستره چندانی نداشت با بکارگیری خاموش کننده های دستی یا دیگر تجهیزات خاموش کننده موجود در محل حادثه برای مهار و خاموش کردن شعله های آتش باید اقدام کنند .

وی همچنین اضافه کرد: در صورت گسترده شدن دامنه آتش سوزی و موفق نشدن در مهار و خاموش کردن آن شهروندان باید محل را ترک و از اجتماع در اطراف آتش سوزی خودداری کنند .

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد یادآور شد: شهروندان بهتر است در خیابان اصلی نزدیک محل حادثه فردی را به عنوان راهنما قرار دهند تا رسیدن آتش نشانان و نجاتگران به محل با سرعت و آسانی بیشتری انجام شود.