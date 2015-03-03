طرح ملی داناب در سمنان آغاز شد/ کاهش ۱۲ درصدی میانگین بارش

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی دانش آموزی نجات آب، امسال برای سومین سال متوالی در کشور اجرا و در استان سمنان ۱۶ هزار دانش آموز در این طرح حضور دارند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان صبح سه شنبه در آئین افتتاح این طرح در مدرسه راهنمایی دخترانه سمیه سمنان، گفت: دانش آموزان و معلمان در طرح ملی داناب، آموزش های لازم در زمینه استفاده بهینه و راهکارهای جلوگیری از اسراف را فراگرفته و به خانواده ها منتقل می کنند.

اتابک جعفری از کاهش منفی ۱۲ درصدی بارندگی در استان نسبت به بلند مدت خبر داد و گفت: مسئله خشکسالی و بحران آب در استان نسبت به سایر استان ها جدی تر است.

وی، با اشاره به وضعیت نامطلوب منابع آبی در دنیا، کشور و استان سمنان افزود: کشور ما در ناحیه گرم و خشک قرار دارد و این گرم و خشک بودن تاثیرات زیادی در حوزه آب و وضعیت منابع آبی گذاشته است؛ به نحوی که میزان بارش در جهان بالغ بر ۸۶۰ میلی متر بوده و این میزان در کشور ما یک چهارم دنیا یعنی بالغ بر ۲۴۰ میلی متر است.

میزان بارشها در استان سمنان یک هفتم میزان بارشها در سطح جهان است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان با بیان اینکه وضعیت بارش ها و منابع آبی در استان به نسبت سایر مناطق و استانها بحرانی تر است تصریح کرد: در استان میزان بارشها بالغ بر ۱۲۰ میلی متر بوده که تقریبا یک هفتم میزان بارشها در سطح جهان است.

جعفری همچنین میزان تبخیر آب در سطح دنیا را ۷۰۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: این میزان تبخیر در استان سمنان شدیدتر و بیش از سه برابر دنیا است و این نشان می دهد باید در این استان استفاده صحیح و بهینه از منابع آبی به صورت جدی تری دنبال شود.

وی از کاهش میزان آورد رودخانه ها، دبی چشمه ها و همچنین سطح آب های زیر زمینی در این استان خبر داد و گفت: سطح آب های زیر زمینی نسبت به سال گذشته منفی یازده درجه افت داشته است.

کاهش ۲۷ درجه ای آورد رودخانه ها نسبت به سال گذشته

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان میزان کاهش دبی رودخانه را نسبت به سال گذشته منفی ۳۵ عنوان کرد و گفت: آورد رودخانه ها نیز نسبت به پارسال منفی ۲۷ درجه کاهش داشته که این مهم بیان کننده این است که زمین آنقدر تشنه است که با هر مقدار بارندگی و تبدیل آن به روان آب، سفره های زیر زمینی تغذیه نمی شود.

جعفری اجرای طرح ملی نجات را یکی از اقدامات این اداره کل در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در استفاده بهینه و صحیح از منابع آبی عنوان کرد و گفت: این طرح برای سومین سال متوالی در استان با همکاری آموزش و پرورش استان و جهاد دانشگاهی بعنوان مشاور طرح برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی داناب در دو سطح دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و معلمان، تصریح کرد: افتتاحیه، پیش آزمون، آموزش، کارگاه آموزشی، پس آزمون و نمایشگاه و مسابقه مراحل مختلف طرح داناب است.

کاهش ۱۲ درصدی میانگین بارش

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان تهیه دو کتاب با عنوان های نجات آب، نجات زندگی و ناجیان آب استان، صدور کارت ناجی آب و طراحی پویانمایی برای این طرح را از اقدام های انجام در استان دانست.

جعفری بارندگی امسال را ۵۲ میلیون میلیمتر عنوان و خاطرنشان کرد: این میران بارندگی نسبت به پارسال ۷۰ درصد افزایش و نسبت به میانگین درازمدت ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: آب دهی چشمه های استان سمنان امسال نسبت به میانگین پارسال ۳۵ درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۱۱ درصد کاهش یافته است.

جعفری تاکید کرد: خاک استان سمنان آنقدر تشنه است که با وجود بارندگی مطلوب امسال نسبت به سال گذشته، زمین آب را می مکد و اجازه ایجاد روان آب نمی دهد.

۸۱ درصد دانش آموزان طرح داناب را مطلوب ارزیابی کردند

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز نقش آفرینی دانش آموزان را در ترویج فرهنگ مصرف صحیح از منابع آب موفق دانست و گفت: بر اساس نظرسنجی، سال گذشته با اجرای این طرح، آگاهی دانش آموزان ۱۰ درصد افزایش یافت و ۸۱ درصد دانش آموزان این طرح را مطلوب ارزیابی کردند.

حسن رهایی افزود: این طرح پژوهشی به عنوان یک رسالت و ارزش برای مجموعه جهاد دانشگاهی مطرح است و مجموعه جهاد دانشگاهی برای انجام این رسالت بزرگ تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

اجراي طرح ملي داناب در ۲۲۴ مدرسه استان سمنان

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح ملی نجات آب نیز از طریق ارتقاء آگاهی و شناخت دانش آموزان می کوشد که فرهنگ درست مصرف کردن و استفاده بهینه از آب را در جامعه نهادینه کند اظهار داشت: خوشبختانه اجرای سه مرحله طرح نجات آب در استان، نتایج مثبتی را در این بخش داشته است.

محمد رضا جهان از اجراي طرح ملي داناب در ۲۱۰ مدرسه دوره متوسطه اول استان در سال تحصيلي ۹۳ – ۹۴ خبر داد و بر ضرورت اجراي اين طرح تأكيد كرد.

وی افزود: حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در قالب اجراي طرح ملي داناب، آموزش‌هاي لازم در خصوص بهينه‌سازي و صرفه جويي در مصرف آب را فرا مي‌گيرند.

ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی در استان سمنان

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به نتايج و دستاوردهاي مثبت و مطلوب اجراي طرح ملي داناب در استان طی سال تحصيلي ۹۲-۹۳، تأكيد كرد: با توجه به اينكه رياست محترم جمهوري نيز در ابتداي سالجاري در فراخوان پرسش مهر، سوالي در رابطه با موضوع آب را مطرح كردند، اجراي طرح ملي داناب در سطح مدارس استان بسيار حائز اهميت خواهد بود و تأثيرات مطلوبي در پي خواهد داشت.

جهان با اشاره به وقوع خشکسالی و همچنین بحران آب در دنیا و بالاخص در استان سمنان بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی تأکید گرفت و گفت: همه ما در برابر آیندگان مسئول هستیم و اگر هر ایرانی روزانه در مصرف آب یک لیتر صرفه جویی کند قطعا اتفاق بزرگی می افتد و می تواند از جیره بندی آب در سال های آینده جلوگیری کند.

وی اظهار کرد: ۹۸ درصد آبهای دنیا شور بوده و تنها دو درصد آن شیرین است و از این دو درصد نیز تنها مقدار کمی از آن یعنی بالغ بر ۱۰ درصد آن در اختیار ما است.

سمنان از استان‌هاي كم بارش و كم آب است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اينكه سمنان از استان‌هاي كم بارش و جزء استان‌هاي كم آب است، گفت: با توجه به خشكسالي و كمبود آب در مناطق كويري و مخصوصاً این استان، فرهنگ سازي در مصرف آب بسيار اثرگذار خواهد بود و طرح ملي داناب نيز نقش بسيار مطلوبي در فرهنگ سازي در مصرف آب خواهد داشت.

جهان از بررسی طرحی تحت عنوان همیار آب خبر داد و با اشاره به طرح همیار پلیس و نتایج مثبت آن در کاهش تصادفات گفت: در صورت عملی طرح همیار آب در مدارس نیز شاهد نتایج مثبت و ارزنده آن در کاهش مصرف و استفاده بهینه آب خواهیم بود.

وی به نقش بسیار مهم فرهنگ سازی در مدیریت بحران آب اشاره کرد و گفت: باید برای انجام و ایجاد یک رفتار و تثبیت آن ابتدا فرهگ سازی صورت گیرد.

جهان تصریح کرد: تربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش های بخش آب از طریق افزایش و دانش آموزان در وهله اول و اعضای خانواده و معلمان در مرحله بعد و همچنین ایجاد تغییرات مثبت در نگرش و رفتار آنان نسبت به موضوع آب مهمترین هدف طرح داناب است.

طرح ملی داناب در سال تحصیلی جاری با حضور ۱۶ هزار دانش آموز پایه هفتم و هشتم متوسطه در ۲۲۴ مدرسه در استان سمنان به اجرا در می آید.

در این طرح، سه دانش آموز و یک معلم از هر مدرسه به عنوان ناجی آب، آموزش های لازم را فرا می گیرند و این آموزش ها را به دانش آموزان مدرسه خود و همچنین به خانواده ها منتقل می کنند.

استان سمنان در اجرای طرح ملی داناب در سال تحصیلی گذشته برگزیده کشوری شد.