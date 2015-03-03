۳۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس ژیار ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه جلسه شورای سیاست گذاری نهمین جشنواره فیلم و عکس ژیار که قرار است در شهرستان بانه برگزار شود، تشکیل شد و آخرین هماهنگی ها در راستای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره صورت گرفت.

مدیر انجمن سینماید جوانان دفتر سنندج در این مراسم ضمن ارائه گزارشی در خصوص برنامه های این دوره از جشنواره ژیار بیان کرد: خوشبختانه میزان استقبال از جشنواره خوب بوده است و انتظار می رود با هماهنگی های مناسب شاهد برگزاری برنامه های فرهنگی خوب در شهرستان بانه باشیم.

سیروس ثنایی با اشاره به حمایت انجمن سینمای جوانان ایران از روند برگزاری این جشنواره به صورت مادی و معنوی یادآور شد: تاکنون ۱۲۰ عنوان فیلم در بخش های مختلف داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی و همچنین ۲۶۰ قطعه عکس از ۵۲ نفر عکاس از پنج استان به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است.

فرماندار شهرستان بانه نیز ضمن تاکید بر وجود توانمندی و استعدادهای فراوان در این شهرستان اظهار داشت: بانه نیاز به توسعه متوازن دارد و یکی از راهکارهای آن توسعه فرهنگی است و دولت تدبیر و امید در این مورد تلاش جدی دارد.

سامان احمدی معاون طرح و برنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز اظهار داشت: موفقیت و اعتبار جشنواره استانی ژیار در هشت دوره گذشته ما را برآن داشت تا امسال این رویداد سینمایی را به صورت منطقه ای برگزار کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با حضور مسئولین سینمایی به ویژه معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان برگزاری جشنواره ژیار کلید ساخت یک دهکده سینمایی زده شود تا بتوانیم یک لوکیشن مناسب برای فیلمسازان کشورمان در این منطقه فراهم کنیم

وی بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تلاش خواهد کرد تا با همکاری موسسه سینما شهر سالن مجتمع فرهنگی هنری بانه را به سیستم دیجیتال تجهیز نماید تا ضمن استفاده در برگزاری جشنواره پس از آن هم بتوان از آن به عنوان سینما استفاده کرد.

رحیم ذبیحی از فیلمسازان مطرح شهرستان بانه و به عنوان عضو شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره نیز باین کرد: جشنواره ژیار در بانه به یک جشن بزرگ سینمایی تبدیل می شود چرا که این شهرستان ظرفیت های خوبی در اختیار دارد.

وی گفت: برای ارج نهادن به حضور هنرمندان فیلمساز و عکاس در این شهر همه توان خود را به کار خواهیم گرفت .