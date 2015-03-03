  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۶

دانش‌آموز به مهر خبر داد:

مسابقات شنای آب‌های آزاد بسیج کشور در خارک برگزار می‌شود

مسابقات شنای آب‌های آزاد بسیج کشور در خارک برگزار می‌شود

بوشهر - فرمانده ناحیه مقاومت خارک گفت: مسابقات شنای آب‌های آزاد بسیج کشور در خارک برگزار می‌شود.

سرگرد کریم دانش آموز در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات شنای آب‌های آزاد بسیج کشور در خارک خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه جاری در جزیره خارک برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارک افزود: این مسابقات با حضور ۵۰ ورزشکار با همکاری بخشداری، شرکت پایانه‌های نفتی ایران، شهرداری و شورای شهر، پایگاه دریایی، اداره بندر و دریانوردی خارک، سپاه دریایی و مرزبانی ناجا برگزار خواهد شد.

سرگرد دانش‌آموز ادامه داد: این رقابت‌ها به صورت آزاد و در مسافتی بین جزیره خارک و خارگو در روزهای بیستم و بیست و یکم اسنفد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته کمیته‌های خدمات و پشتیبانی، مسابقات، اطلاع رسانی راه اندازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارک تاکید کرد: آئین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان ارشد محلی در جزیره خارک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2510779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها