سرگرد کریم دانش آموز در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات شنای آب‌های آزاد بسیج کشور در خارک خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه جاری در جزیره خارک برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارک افزود: این مسابقات با حضور ۵۰ ورزشکار با همکاری بخشداری، شرکت پایانه‌های نفتی ایران، شهرداری و شورای شهر، پایگاه دریایی، اداره بندر و دریانوردی خارک، سپاه دریایی و مرزبانی ناجا برگزار خواهد شد.

سرگرد دانش‌آموز ادامه داد: این رقابت‌ها به صورت آزاد و در مسافتی بین جزیره خارک و خارگو در روزهای بیستم و بیست و یکم اسنفد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته کمیته‌های خدمات و پشتیبانی، مسابقات، اطلاع رسانی راه اندازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارک تاکید کرد: آئین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان ارشد محلی در جزیره خارک برگزار خواهد شد.