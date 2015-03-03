امنیت کشور زیر سایه ولایت فقیه حاصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی راد صبح سه شنبه ‌در همایش بصیرتی ائمه جمعه و جماعات و مبلغین استان قزوین بیان کرد: قدرت نرم ولایت فقیه در ایران اسلامی سبب شد تا تکفیری ها در سوریه و عراق هر روز به زوال نزدیک تر شوند و امیدی که در دل جوانان مسلمان این ممالک، چه شیعه و چه سنی ایجاد شده است سبب گشته تا با روئیدن ریشه های اسلام واقعی در قلب آنان، به مقابله با اسلام تقلبی جبهه استکبار بپردازند.

وی ادامه داد: اکنون گروهک تروریستی داعش تبدیل به فرصتی برای معرفی اسلام ناب از سوی جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و همه مخاطبان راه و سخن حقیقت شده است.

سنایی راد گفت: حتی اگر تشکیل نظام اسلامی ایران تنها دستاورد این انقلاب باشد، باید همواره شکر این نعمت بزرگ را به جا آوریم حال آن که انقلاب اسلامی دستاوردهای بی شماری به همراه داشته است که از بسیاری از آن ها بی خبر هستیم.

وی با اشاره به سخنان مسئولین بلند پایه پاکستان افزود: یکی از مسئولین بلند پایه پاکستان اعتراف کرده است که ما از قدرت نظامی بی نظیر برخورداریم و دسترسی به سلاح های هسته ای نیز داریم با این حال توانایی برقراری امنیت داخلی را نداریم چرا که یک ولی فقیه شبیه آن چه در ایران وجود دارد نداریم.

سنایی راد بیان کرد: استکبار گروهک تروریستی داعش را با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی راه اندازی و تجهیز نموده است و در ابتدای فعالیت این گروه بسیاری از گروه‌های منفعت طلب با آنان همکاری نموده و سبب پیشروی سریع آنان شدند و اگر نبود کمک‌ها و مشاوره‌های جمهوری اسلامی همین گروه ها و اقشار موافق داعش دچار بدترین بلایا می شدند.

معاون سیاسی کل سپاه پاسداران اظهار کرد: به حمد خداوند، محوریت ولایت فقیه و تدابیر جمهوری اسلامی اکنون داعش تبدیل به فرصتی برای معرفی اسلام ناب از سوی جمهوری اسلامی ایران به جهانیان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: رهبری در مقابله زیاده خواهی دشمنان ایستادگی نموده اند و همین روحیه ایشان است که سایر مسئولین را نیز به ایستادگی بیشتر تشویق کرده و شاهد آن هستیم که رئیس جمهور نیز مواضع مناسبی را در مذاکرات اتخاذ کرده و بر حفظ دستاوردهای ملی تأکید می کند.

سنایی راد با اشاره به برنامه ریزی‌های استکبار به منظور رویارویی با اسلام ناب و انقلاب اسلامی در منطقه به ۳ نوع اسلام ساختگی در منطقه اشاره کرد وافزود: اولین نوع اسلامی که غرب و آمریکا ایجاد کرده اند اسلام تکفیری است که با محوریت و کمک های عربستان سعودی فعالیت می کند.

معاون سیاسی کل سپاه پاسداران با اشاره به منبع درآمدی گروهک‌های تروریستی اذعان کرد: منابع اصلی درآمدی داعش به وسیله کمک‌های کشورهای عربی، فروش نفت از طریق دلالان و سودجویان، تجارت برده بالاخص دختران و زنان جوان و قاچاق اعضاء بدن است.

وی ادامه داد: اسلام سکولاردومین مکتب ساختگی استکبار بود که ماهیت آن سازشکار و فرصت طلبی است که کشور ترویج دهنده آن ترکیه است که به دنبال اهداف خاص خویش و تأمین اهداف غرب است.

سنایی راد در خاتمه اظهار کرد: آخرین نوع اسلام ساختگی و حمایت شده از سوی استکبار مکتب شیعی تندرو می‌باشد که به عایشه و خلفای اهل سنت توهین کرده، قمه زنی می کند و خشونت را رواج می‌دهد و قصد دارد تصویری خشن از شیعه را به جهانیان نشان دهد که ماهیت فعالیت آنان فرقی با فعالیت گروه‌های تکفیری ندارد و حال آن که در نهایت این مکتب اهل بیت (ع) است که اعتبار خواهد داشت چرا که وعده الهی حق و غیر قابل تغییر است.