به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه از خانواده‌های شهیدان جهانبخش لرستانی، محمدحسین معصومی، حمزه روشنی، کاظم خانی‌اکبری، علی خانزادی، ماشالله ساری، ایرگه رستمی، علی‌محمد چمن‌گل، بهروز نجیب، فرامرز جهانگیری و پوران تکش تجلیل به عمل آمد.

این مراسم از سوی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و با همکاری نهادهای دولتی استان اعم از سپاه، بسیج، صداوسیما، بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

در این این مراسم مسئولان استان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌های استان ایلام، مدیران کل و خانواده‌های شهیدان در سالن اجتماعات شهدای جامعه پزشکی دانشگاه حضور داشتند.

علی دل‌پیشه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این مراسم طی سخنانی گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام مفتخر است که میزبان اولین یادواره شهدای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشد.