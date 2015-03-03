کارگروه مدیریت واردات در وزارت صنعت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دیانی در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: تولیدکنندگان باید در راستای منویات مقام معظم رهبری، کیفیت و تنوع تولیدات خود را ارتقا داده و البته در مقابل نیازهای مردم را نیز به لحاظ کمی و کیفی و تنوع بیش از قبل پاسخگو باشند به نحوی که در بخش تولید گام های عملی و جدی برداشته شده تا مردم تولیدات داخلی را به واردات ترجیح دهند.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: کالاهای ایرانی بی کیفیت نیستند و کاملا قابلیت رقابت با همتایان خارجی خود را دارند و این در حالی است که کالاهای ایرانی به دلیل عدم تبلیغات مناسب خود نمی توانند مشتری را جذب کرده و کیفیت خود را به بازار معرفی کنند.

وی تصریح کرد: مردم امروز وقتی می خواهند کالا بخرند باید بدانند که بیشتر برندهای خارجی موجود در بازار ایران متقلبانه است و تنها برای خرید مردم نام برند خارجی را یدک می کشند، در حالی که بخش عمد ای از این کالاها از طریق قاچاق وارد شده و متاسفانه نظارتی بر عرضه آنها صورت نمی گیرد؛ لذا به مردم توصیه می کنیم پس از مطالعه دقیق اگر به این نتیجه رسیدند که کالاهای ایرانی بی کیفیت است، نسبت به خرید نمونه خارجی اقدام نمایند.

دیانی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ارزی کشور دولت تصمیم دارد تا از تولیدات داخلی حمایت کند اما انتظار این است که همت جدی در بخش دولتی به لحاظ تهیه مانیفست مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی تهیه شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: میزان درآمد دولت از بخش مالیات بر تولید بیشتر از مالیات بر واردات است، در حالیکه فشار بر تولیدکنندگان وارد می شود؛ چرا که بخش تولید از همه در دسترس‌تر است و ناخودآگاه فشار افزایش نرخ مالیات به تولید وارد می شود، البته وزارت صنعت به تازگی کارگروهی تشکیل داده تا بخش به بخش مدیریت واردات را صورت دهد.

به اعتقاد دیانی، امروز محدودیت مرزی در کشور وجود دارد و بنابراین این محدودیت فشارهایی را به تورم وارد می آورد که اگر مدیریت نشود و با تدبیر، ارز را مصرف نکنیم ممکن است منجر به تصمیماتی شود که افزایش جهشی نرخ ارز را رقم می زند.

وی ادامه داد: برای اینکه دچار بحران سال ۹۱ نشویم دولت باید همت کرده و با یک دستورالعمل جدی مصرف ارز را مدیرزیت کند به این معنی که توزیع ارز را کنار گذاشته و مصرف را مدیریت کند.

دیانی افزود: بسیاری از دفاتر برندهای خارجی به دنبال فعالیت در ایران هستند که به نظر می رسد باید فعالیت آنها را شفاف کرده و اگر قرار است ثبت سفارشی صورت دهند این ثبت سفارش به صورت متمرکز انجام شود تا اگر کالای قاچاقی با همان برند وارد کشور شد، بتوان از دارنده برند اصلی در ایران توضیح خواست.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: ۸۰ درصد قاچاق کشور از سوی واردکنندگان به صورت رسمی وارد می شود که آن هم از طریق جابه جایی های تعرفه و برخی کم اظهاری ها در کمرگات صورت می گیرد.

به اعتقاد دیانی، تا زمانی که نظام پنجره واحد تجاری در کشور شفاف نشود نمی توان انتظار داشت که واردات مدیریت شود؛ این در شرایطی است که وزارت صنعت باید ثبت سفارش ها را کنترل کند.

وی گفت: متاسفانه هنوز اختلافات ارزی میان بانک ها و بخش صنعت باقی مانده و مسئله دریافت وام از صندوق ارزی حل نشده است، این در شرایطی است که دولت برای تولید یارانه ای قائل نیست و مشکلات سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی لاینحل باقی مانده است.

دیانی گفت: دولت مدیریت واردات را با اولویت بندی های کالایی در دستور کار قرار نداده است، بلکه می خواهد از طریق ساماندهی واردات کار را پیش برد.