عدم‌ برگزاری جشنواره‌ حسنات خسارتی بزرگ بر پیکره فرهنگی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملایی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تسلیت درگذشت زاون قوکاسیان و بیان شرحی از حسن خلق و رفتار دوست داشتنی این منتقد نامی سینما، اظهار داشت: از اینکه با وجود استقبال فراوان تمامی استان های کشور از جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، امسال این جشنواره برگزار نمی شود، بسیار متاسف هستیم چراکه این مطلب خسارت فرهنگی بزرگی برای شهر اصفهان است.

وی افزود: با توجه به سمت هایی که در دوره های مختلف در سازمانهای دولتی و غیردولتی گوناگون داشته ام شاهد هزینه های مختلف این سازمانها بودم که هزینه های جشنواره حسنات نسبت به آنها بسیار کم بوده است.

رئیس جشنواره فیلم ملی کوتاه حسنات با بیان اینکه این جشنواره توسط یک موسسه خصوصی از جنس خیریه طرح ریزی شده است، بیان داشت: در سال های نخست ما پیش‌بینی این همه استقبال را نمی کردیم اما برگزاری با کیفیت این جشنواره در سال های اخیر و حضور هنرمندان موثر و نامی کشور در سال های گذشته در ارتقا و پیشرفت جشنواره تاثیر زیادی داشت.

وی ادامه داد: در واقع این موسسه خیریه و خصوصی جشنواره حسنان را باکیفیتی برگزار کردند که وزارت ارشاد و سازمان های مشابه با ۱۰ برابر هزینه جشنواره های مشابه را انجام دادند.

استقبال کم نظیر هنرمندان و مردم از جشنواره حسنات

ملایی با بیان اینکه این جشنواره در سال گذشته با کمک مختصر شهرداری برگزار شد، گفت: به دلیل تورم و گستره موضوعات این جشنواره با موضوع اصلی احسان و نیکوکاری شاهد استقبال کم نظیری در سطح ملی از جشنواره بودیم.

وی با اشاره به تلاش مسئولان جشنواره برای برگزاری و نامه نگاری با شهردار، استاندار، رئیس شورای شهر و غیره ابراز داشت: با وجود استقبال خوب مسئولان شهری از برگزاری جشنواره و تشویق عوامل به این امر شاهد حمایت از برگزاری جشنواره نبودیم و متاسف هستیم که با وجود این همه استقبال از جشنواره و با وجود هزینه های بسیار اندک آن این برخورد با برگزاری جشنواره انجام شد.

رئیس جشنواره فیلم ملی کوتاه حسنات تصریح کرد: این گروه برنامه های فرهنگی دیگری همانند نشست های گوهر معرفت در نگارستان امام خمینی (ره) با حضور متفکران حوزه و دانشگاه، برنامه های آموزشی مختلف برای صندوق های قرض الحسنه و غیره دارد که هیچ کدام تعطیل شدنی نیست.

وی با اشاره به هزینه بر بودن این فعالیت ها گفت: جشنواره برنامه جدید ما بود و بر این است مجبور به برگزاری هفته فیلم حسنات به جای جشنواره شدیم.