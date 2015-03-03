۴۰۰ هزار جوان بالای ۲۰ سال در آذربایجان شرقی مجرد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استوار آذر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان با بیان این که آمار صحیح تاثیر مثبتی در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل مسایل اجتماعی دارد، افزود: ارایه آمارهای غیرواقعی و اغراق‌آمیز در برخی مقاطع موجب خطا در تصمیم‌گیری‌ها می‌شد، اما چند سالی است که با تلاش دستگاه‌های ذیربط آمارهای تا حدی دقیق و قابل استناد ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی به دلیل به روز کردن خدمات جزو ادارات برتر کشور است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر ثبت به موقع وقایع حیاتی، اظهار داشت: گرچه در سال‌های گذشته به دلیل سنتی بودن جامعه، آمار این وقایع به موقع ثبت نمی‌شد، اما اخیرا این روند کاهش یافته و امیدواریم با توسعه خدمات ثبت احوال و سیاست‌های تشویقی از سوی دولت به حداقل برسد.

وی استفاده از مدارک جعلی را یکی از آسیب‌های اجتماعی ذکر کرده و بر گسترش خدمات ثبت احوال به منظور جلوگیری از این آسیب تاکید کرد.

استوار آذر در ادامه با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت، اظهار داشت: با توجه به تاکید رهبری و سیاست دولت در بحث جمعیت، باید برای تسهیل ازدواج، کاهش ناباروری و ازدیاد جمعیت از سوی دستگاه‌های مسئول تدابیر مناسب اتخاذ شود.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ هزار مجرد بالای ۲۰ سال در استان، گفت: این آمار متاسفانه تاثیر هجمه فرهنگی غرب را نشان می‌دهد و علی‌رغم باورهای دینی در جامعه ما باید این واقعیت را قبول کنیم و از تبعات آن غافل نباشیم.

استوار آذر افزایش ۹.۸ درصدی ثبت طلاق در یازده ماهه سال جاری را آماری هشدار دهنده توصیف کرد و گفت: طبق آمار ثبت احوال ۵.۵ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که نشان می‌دهد در این زمینه باید کار بیشتری صورت گیرد و این وضعیت شایسته جامعه ما نیست.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی همچنین اقدام سازمان بهزیستی استان در ارایه خدمات مشاوره پیش از طلاق را ستودنی دانست و افزود: در اثر این اقدام ۴۸ درصد از زوج‌هایی که قصد طلاق داشتند به زندگی مشترک بازگشته‌اند و چنین اقداماتی باید افزایش یابد.