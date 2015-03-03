صادرات فله ای کالاها باید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سید ابریشمی صبح امروز در جشنواره برندهای برتر بسته‌بندی در جمع خبرنگاران به اهمیت بسته‌بندی در صادرات کالا اشاره کرد و گفت: بسته‌بندی یکی از ارکان تولید صادراتی است، ضمن آنکه باید حمل مناسب، شرایط نگهداری مطلوب و بسته بندی مناسب و درخور بازارهای صادراتی را نیز لحاظ کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای صادراتی پی برده اند که برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کالاهای خود باید بسته بندی را مد نظر قرار داده و شرایط را مساعدتر کنند.

ابریشمی تصریح کرد: بسته بندی تنها بخش ارسال یک کالای صادراتی به بازارهای هدف نیست، بلکه ارتباط بین‌المللی و بازاریابی مناسب در این زمینه موثر است. وی از دعوت رئیس سازمان جهانی بسته بندی برای حضور در ایران خبر داد و گفت: صادرات فله‌ای یکی از مشکلات پیش روی ماست و البته دولت قصد دارد تا با برنامه ریزی این مشکل را از میان بردارد.

به گفته سید ابریشمی از آنجا که ایران عضو سازمان جهانی بسته بندی نیست، عملا در رده بندی ها قرار نمی گیرد و بنابراین باید شرایطی فراهم شود که ایران هم بتواند در این سازمان حضور یابد. وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر به ویژه در ۱۵ سال گذشته بسته‌بندی در ایران بسیار ارتقا یافته اما هنوز همپای استاندارد جهانی پیش نمی رویم.