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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

اولین گام برای حذف پردرآمدها برداشته شد؛

کاهش ۳هزار میلیاردی بودجه یارانه نقدی درکمیسیون تلفیق

کاهش ۳هزار میلیاردی بودجه یارانه نقدی درکمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه کمیسیون مبنی بر کاهش اعتبار پرداخت یارانه نقدی از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی تبصره‌ای مربوط به هدفمندی یارانه ها در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه دولت اعتبار پرداخت یارانه های نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون تلفیق به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ۳ هزار میلیاردی که از محل کاهش اعتبار مربوط به هدفمندی یارانه ها حذف شد به اعتبار مربوط به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها اضافه شد. بنابراین اعتبار این جزء از یک‌هزار میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش مهر، در لایحه بودجه دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص داده بود که امروز نمایندگان با تصویب پیشنهادی این اعتبار را به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. پس از آن پیشنهادات متعددی برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی مطرح شد که به همین دلیل لاریجانی خواستار بازگشت این تبصره از لایحه بودجه برای ایجاد تناسب میان هزینه ها و درآمدها به کمیسیون تلفیق شد.

کد مطلب 2510836

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