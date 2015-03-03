توضیح درباره انتخابات شورایاری ها/ آغاز تبلیغات از ۱۴ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی رئیس ستاد هماهنگی شورایاری های شهر تهران با بیان اینکه انتخابات شورایاری ها با فراز و نشیب های بسیار در حال رسیدن به هدف است گفت: از روز ۱۴ اسفند ماه تبلیغات رسمی داوطلبان در سطح محلات آغاز می شود و تا آخر روز ۲۰ اسفند داوطلبان فرصت تبلیغات دارند که تبلیغات می تواند به صورت فردی و گروهی باشد و آیین نامه تبلیغات نحوه آن را مشخص کرده است.

وی با اشاره به برنامه های ستاد هماهنگی برای افزایش مشارکت شهروندان در این انتخابات گفت: نشست ائمه جمعه به صورت منطقه ای، استفاده از ظرفیت مساجد، معتمدین محل و همکاری با سازمان تبلیغات برای برگزاری نشست مشترکی با هیات مذهبی شهر تهران از جمله این برنامه هاست.

وی ادامه داد: پس از گذشت ایام فاطمیه اول در صد مسجد پرجمعیت شهروندان را برای حضور در این انتخابات دعوت خواهیم کرد. همچنین پنل پیامکی برای هر کاندیدا در نظر گرفته شده که وی می تواند به ۵۰۰ نفر پیامک های انتخاباتی خود را ارسال کند و تبلیغات محلی استفاده از ظرفیت های مساجد و هیات های مذهبی فعال سازی شبکه های اجتماعی از دیگر برنامه های ما برای انتخابات شورایاری های ۳۵۴محله تهران است.

طلایی تاکید کرد: ما تلاش می کنیم با افزایش ضریب نظارتی بهترین انتخابات را برگزار کرده و انتخابات شورایاری ها انتخاباتی قانونی و سالمی خواهد بود.

در ادامه این نشست محمد سالاری رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری مشارکت حداکثری انجام شده است گفت: در دوره های گذشته هیات نظارت و اجرایی به طور همزمان فعالیت کرده اما به دلیل ارتقای نهاد شورایاری ها در انتقال این تجربه به کلانشهرها هیات نظارت به طور مستقل تشکیل شد.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای همکاری در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری ها گفت: نگاه دولت تدبیر و امید تحقق مردم سالاری به مفهوم واقعی و سپردن کار به مردم است.

وی از تدوین شیوه نامه مشترک انتخابات شورایاری ها خبر داد و گفت: هیچ گونه شائبه ای در قانونی بودن این انتخابات وجود ندارد.

سالاری تاکید کرد: چهار هزار و ۸۰۰ نفر بر سر صندوق های رای هستند و از آرای مردم صیانت خواهند کرد همچنین فرمانداری در این روند نظارت عالیه خواهد داشت.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه تمامی ۳۱ عضو شورای شهر تهران ناظرین بی طرف خود را به ما معرفی کردند گفت: تلاش می کنیم از ظرفیت های دیگر نیز استفاده کنیم.

وی درخصوص صلاحیت ها نیز گفت: بسیاری از رد صلاحیت به دلیل نقص پرونده بوده که ما با تعاملی که با هیات نظارت داشته ایم افرادی که به دلیل سکونت در محل مشکل داشتند رد صلاحیتشان را رفع و امکان حضور در انتخابات را دارند.

وی اضافه کرد: در دوره گذشته افراد ۱۵ ساله نیز می توانستند در انتخابات شرکت کنند که این نیز به ۱۸ سال افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: تنها کسانی در این انتخابات رد صلاحیت خواهند شد که نتواند مدارک قانونی برای استعلام از مراکز چهارگانه ارائه کنند و ملاک عمل ما تحقیقات محلی نخواهد بود زیرا سلیقه شخصی در این میان افزایش پیدا می کند.

مرتضی طلایی نیز توضیح داد: ۱۳ هزار و ۸۱۵ نفر کل داوطلبین حضور در انتخابات شورایاری ها بوده اند که در مرحله ۱۲ هزار و ۱۶۱ نفر حضورشان در انتخابات بلامانع تشخیص داده شد و سپس با اصلاح آیین نامه که شرط سکونت داشت ۶۹۲ نفر نیز به این لیست اضافه شده که در حال حاضر ۱۳ هزار و ۱۲۹ نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند پرونده ۶۸۶ نفر نیز کماکان در حال بررسی است.

سالاری نیز تاکید کرد: تا هنگام فرآیند تبلیغات نیز بررسی صلاحیت ها ادامه دارد تا نگرانی درخصوص اجحاف در حق شهروندان وجود نداشته باشد.