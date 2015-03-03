تغییردرنظام آموزشی سبب بروزمشکل فضای آموزشی ونیروی انسانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با اشاره به رصد مستمر شیرهای توزیعی در مدارس همدان از سوی مرکز بهداشت شهرستان، اظهار داشت: نظارت مرکز بهداشت باعث شده تا در این امر انحراف از استانداردها ایجاد نشود.

وی با اشاره به مواردی در سال تحصیلی گذشته مبنی بر کاهش کیفیت شیر مدارس، ادامه داد: خوشبختانه امسال با نظارت و کنترل مشکلات پیرامون این موضوع حل شد و شیر سالم به مدارس عرضه شده است.

فرماندار همدان به تغییر در نظام آموزشی و تبعات آن در سراسر کشور اشاره و عنوان کرد: با توجه به این تغییرات در دو مورد فضای آموزشی و نیروی انسانی مشکلاتی ایجاد شده است.

تعالی با اعلام اینکه در حال حاضر به صورت موقت و مقطعی این مشکلات رفع می شود، بیان داشت: در تخصیص کامل اعتبارات از سوی دولت حتما کمک و تاکید خواهد شد.

وی با اشاره به ساختمان برخی مدارس که از آموزش و پرورش گرفته شده، گفت: این مکان ها باید به آموزش و پرورش بازگردانده شود و برخی بنیادها که برای تکمیل مدارس تعهد داده اند باید سریعتر به تعهدات خود عمل کنند.

نظارت بر تولیدی های لباس فرم مدارس بر عهده اتحادیه خیاطان است

فرماندار همدان همچنین به موضوع لباس فرم دانش آموزان در شهرستان اشاره کرد و افزود: نقش اصلی نظارت بر تولیدی های لباس فرم مدارس بر عهده اتحادیه خیاطان است و اگر نارضایتی وجود دارد به دلیل عدم نظارت صحیح این اتحادیه است.

تعالی با بیان اینکه نباید تنها زمانی که شکایت صورت گرفته نظارت صورت گیرد، اذعان داشت: اتحادیه متعهد شده به وظیفه خود که نظارت است عمل کند.

وی با اعلام اینکه لباس مدارس بر روحیه دانش آموزان به خصوص دختران که روحیه حساستری دارند اثرگذار است، گفت: باید در تهیه پوشاک مدارس، کیفیت و مرغوبیت پارچه، نوع دوخت و رنگ در نظر گرفته شود.

فرماندار همدان با افزودن این نکته که در اسلام به استفاده از لباس با رنگ های روشن و شاد سفارش شده است، بیان داشت: می توان لباسی ارائه داد که در عین اینکه رنگ و طرحی مناسب با روحیات کودک و بخصوص نوجوان دارد مناسب پوشش مدارس نیز باشد.

تعالی با اعلام اینکه دراین زمینه نیاز به تشکیل گروهی کارشناسی متشکل از مدیران خبره، روانشناس، اولیا و نماینده خیاطان است، گفت: در این کارگروه به رعایت استاندارد، رنگ و نوع کیفیت لباس و نیز نظارت بر تولیدکنندگان پرداخته می شود.

وی به تعهد گرفتن از ولی دانش آموزان در حین ثبت نام به منظور ثبت آدرس واقعی منزل اشاره کرد و ادامه داد: چنانچه آدرس تقلبی از سوی دانش آموز ثبت شودمدرسه این اختیار را دارد که نسبت به جابجایی دانش آموز به مدرسه محل سکونت اقدام کند.

معاون آموزش متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش همدان نیز با اشاره به اجرای سیستم جدید آموزشی به مشکلات آن اشاره و عنوان کرد: کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی از مهمترین مشکلات در این حوزه است.

ایجاد پایه ششم سبب وارد شدن نیروهای غیرمتخصص در مدارس شده است

علیرضا مومنی با بیان اینکه ایجاد پایه ششم سبب وارد شدن نیروهای غیرمتخصص در مدارس شده است، گفت: مشکل دیگر مربوط به ساخت و ساز مسکن های مهر در شهرک های بهشتی و مدنی همدان بدون درنظر گرفتن فضای آموزشی برای دانش آموزان است.

وی به تصمیمات آموزش و پرورش در خصوص دو شیفته کردن مدارس و جابجایی برخی دانش آموزان اشاره کرد و افزود: نیاز به حمایت در این زمینه وجود دارد.

لازم به ذکر است در این شورا طرح یکسان و یکرنگ سازی لباس مدارس برای هر مقطع و مشکلاتی پیرامون برخورد نامناسب برخی تولیدی ها و عدم رعایت نرخ تعیین شده از سوی آنان مطرح و پیگیری امور به کارگروه مربوطه محول شد.