دبیر ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری، سیدمحمدحسین سجادی نیری را به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و با توجه به ضرورت ساماندهی، توسعه و ارتقای پژوهش ها و فناوری های راهبردی کشور در حوزه علوم و فناوری های نرم و فرهنگی و فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه دستاوردهای فناورانه در تکمیل چرخه ایده تا ثروت، جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز منصوب می کنیم.

ستاری در بخش دیگری از این حکم آورده است: انتظار دارد با توکل به خدای متعال و در چارچوب وظایف تعیین شده با هماهنگی معاون توسعه فناوری و همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی و توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه ها، طرح های توسعه ای و هم افزایی فعالیت های مرتبط با این حوزه و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام کنید.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پایان این حکم از زحمات سیدسپهر قاضی نوری و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی این مسوولیت، تقدیر و تشکر کرده است.

سیدمحمدحسین سجادی‌نیری دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه علم و صنعت است و برخی از سوابق اجرایی وی عبارتند از: معاون فناوری های اطلاعات و ارتباطات مرکز همکاری های فناوری و نوآوری، عضو شورای علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس، مشاور معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و مشاور سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات.