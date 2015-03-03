تراکتورسازی نماینده یک کشوراست/برای کسب بهترین نتیجه تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهرع تونی اولیویرا سه شنبه در نشست خبری پیش از بازی تیم های تراکتورسازی ایران و الاهلی امارات اظهار داشت: تراکتورسازی سومین حضور خود را در لیگ قهرمانان آسیا تجربه می کند و واقف هستیم که این موضوع دشواری های خاص خود را دارد با این حال باید توجه کنیم که تراکتورسازی تبریز اکنون نماینده یک باشگاه، یک شهر،یک ملت و یک کشور است و سعی می کنیم با انجام بازی های خود و کسب بهترین نتایج، نماینده شایسته ای برای آنان باشیم.

وی در خصوص حریف فردای تیم خود نیز گفت: الاهلی امارات را به خوبی می شناسیم و می دانیم که تیم قدرتمندی است و بر همین اساس سعی کرده ایم با آنالیز کامل بازی های قبلی، نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کنیم و در طول هفته نیز بر روی این موارد کار کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ادامه افزود: در این مدت تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم اما بازی در لیگ قهرمانان آسیا سخت و دشوار است چرا که با بررسی تیم های هم گروه به این نتیجه می رسیم که تیم های الاهلی عربستان و امارات به مراتب حریفان سختی نسبت به نسف کارشی ازبکستان هستند اما دیدید که متاسفانه بازی مقابل این تیم ازبک را واگذار کردیم.

وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تراکتورسازی تبریز نسبت به دوره قبلی حضور وی در تبریز تصریح کرد: وقتی به تبریز بازگشتم، متوجه شدم که حتی دربان باشگاه نیز تغییر کرده و تراکتور فصل قبل و فصل جاری تفاوت های زیادی دارند اما کسانی که مرا می شناسند، بخوبی می دانند که تمام سعی و توان خود را برای موفقیت بکار می برم و با همین روحیه نیز برای کمک به سرخپوشان تبریزی آمده ام.

تونی اولیویرا در پایان در خصوص هواداران تیم تراکتورسازی تبریز نیز گفت: باید گفت که نراکتورسازی بدون هواداران یعنی صفر و امیدواریم این هواداران همانند همیشه ما را در این رقابت ها نیز همراهی و حمایت کنند.