قاسم دهنوی مقابل سایپابه میدان نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در بازی روز جمعه خود مقابل سایپای البرز در هفته بیست و دوم لیگ برترقاسم دهنوی، هافبک خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

این بازیکن که هفته گذشته در دیدار مقابل سپاهان اصفهان با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد، مقابل سایپای البرز نمی‌تواند برای تیم اصفهانی بازی کند.

ذوب‌آهن به جز این بازیکن محروم دیگری ندارد و تنها علی حمام، مدافع لبنانی این تیم اصفهانی در حال حاضر با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند.

علی شجاعی، سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: علی حمام در روزهای گذشته با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد اما در حال حاضر به تمرینات تیم اضافه شده است.

وی افزود: وضعیت این بازیکن در روزهای گذشته بهبود پیدا کرده و تلاش می‌کنیم که او را به بازی روز جمعه مقابل سایپای البرز برسانیم.

سرپرست ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: ذوب‌آهن در بازی روز جمعه مقابل سایپای البرز به جز علی حمام مصدوم دیگری ندارد و تنها قاسم دهنوی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و سایپای البرز در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16:30 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.