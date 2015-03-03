استقبال از ۲ شهید گمنام در دانشگاه آزاد شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود صبح سه شنبه با حضور خرامان دو پرستوی عاشق بر دوش عاشقان شهادت رنگ و بوی دیگری به خود گرفت، عاشقانی که در گمنامی رفتند تا ما امروز هویت یابیم و عطر حضورشان را در شهر و دیارمان احساس کنیم و زیر لب در خلوت نجواهای عاشقانه مان بگویم «کجائید ای شهیدان خدایی».

شهیدان خدایی که روزگاری هم سن و سال همین دانشجویانی بودند که امروز در صحنه حضور یافته و زیر لب نوای یا حسین(ع) را سر می دهند تا شاید کلامشان از لابلای هیاهوی عاشقان و دود اسپند و عطر گل های سپید، بدل به نجوایی در گوش این دو عاشق شود.

شهدا لیاقت لقاء الله را دارند

یکی از حاضران در این آئین معنوی با بیان اینکه شهدا لیاقت لقاء الله را دارند، می گوید: امروز باید به حال این عزیزان قبطه خورد و تنها می توان از آنها خواست تا مار را از دعای خویش محروم نسازند.

قربانی که آثار جنگ تحمیلی را بر تن و دست خویش به یادگار دارد، اظهار می کند: چه کسی است که این حضور را ببیند و در حسرت مقام والای این یاران امام زمان(عج) نماند؟

وی ادامه می دهد: خوشا آنان که با شهادت رفتند و بدا به حال ما که امروز مانده ایم و در حسرت دیدار یار و مقام والای همرزمان دیروز و مشفعان فردا با قی مانده ایم.

تدفین شهدا در دانشگاه اقدامی الزامی است

جوان نسل سومی انقلاب نیز در آئین استقبال از شهدا می گوید: شهدا برگردن تمامی ما حق دارند و کوچکترین کاری که می توانیم در حق آنها انجام دهیم این است که به دیدارشان بیاییم، از آنها شفاعت بخواهیم و به انها بگویم مارا رها نسازند.

مجید رضا پور، در توصیف احساس خود تصریح می کند: اولین بار که چشمم به این دو شهید والا مقام افتاد احساس سبک وزنی کردم با وجود اختلاف نسلی که بین من و این بزرگواران وجود دارد، بازهم احساس می کنم ما را رها نکرده اند.

وی ادامه می دهد: تدفین شهدا در دانشگاه شاید در وهله اول اقدامی در خور تحسین باشد اما می توان گفت اقدامی الزامی است چراکه اینها هستند که به من و امثال من خط مشی فکری صراط المستقیم را یادآوری می کنند.

این دانشجوی رشته حسابداری، با اشاره به عموی شهید خود، می گوید: با وجود داشتن یک عضو شهید در خانواده هیچگاه حسی را که امروز در رابطه با شهدا تجربه کردم، نداشته ام چراکه شنیده ها با دیده ها کاملا متفاوت هستند.

رضاپور، تاکید می کند: اینجا امروز نوری می تابد که هرگز نمونه آنرا در هیچ کجا ندیده ام.

شهدا از جنس نورند

یک بانوی شهروند شاهرودی نیز که اشک در گوشه چشم دارد، می گوید: تنها می توانم بگویم خوشا به حالشان و بدا به حال ما که از این کاروان و غافله باز مانده ایم.

صدیقی با تاکید بر اینکه امروز روحمان با زیارت این شهیدان جلا می یابد، اظهار می کند: احساس سبک بالی که امروز درونمان به وجود می آید قطعا تا مدت ها همراه ما خواهد.

وی ادامه می دهد: از شهدا شفاعت می خواهم امیدارم مرا رها نسازند و از آن مهمتر نیم نگاهی به جوانان ما داشته باشند چرا که از بزرگی و عظمتشان هرچه بگوئیم کم گفته ایم.

این بانوی شاهرودی احساس امروز خود را با روزهای جنگ مقایسه می کند و می گوید: آنروزها نیز چنین احساسی داشتیم اما به واسطه اینکه تعداد شهدا در آنروزها بیشتر بود، این چنین خلاء معنوی در دلمان حس نمی کردیم.

صدیقی تاکید دارد: شهدا از جنس نورند چرا که به دیدار یار شتافته اند و در وصف بزرگی شان چه می توان گفت و چه می توان عرضه کرد جز کوچکی و ناچیزی خویش، لیکن امیدوارم نسبت به ما نیم نگاهی داشته باشند.

استقبال مردم از شهدا نشانه قدر شناسی ایشان است

رئیس دانشگاه شاهرود نیز در خلال این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه آئین تدفین شهدای گمنام در این دانشگاه، گفت: دو شهید گمنام صبح امروز وارد شاهرود شده اند و پس از انجام آئین استقبال راهی سالن ورزشی دانشگاه برای انجام آئین وداع در ساعت ۱۹امروز می شوند.

دکتر احمد دزیانی با بیان اینکه این شهیدان گمنام صبح فردا تشییع می شوند، اظهار داشت: تشییع پیکر پاک این دو پرستوی عاشق صبح فردا از مقابل کانون بسیج شاهرود واقع در خیابان امام خمینی(ره) انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این استقبال عظیم و هزاران نفری در آئین استقبال از شهدای گرانقدرمان، نشان دهنده روح بزرگ و قدر شناس مردم شهرستان شاهرود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با اشاره به مقام والای این شهیدان و فرزندان امام امت، ابراز داشت: تدفین این دو شهید والا مقام در دانشگاه می تواند از جمله امور ارزشی و معنوی باشد که همواره در اشاعه فرهنگ شهادت در جامعه موثر است.

دزیانی در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل فداکاری بزرگی که این شهیدان والا مقام در حق دین، کشور و مردشان انجام دادند، این آئین پاسداشت تنها دارایی ما می تواند باشد.

این دو شهید گمنام یکی در سن ۱۹ سالگی در عملیات کربلای چهار در منطقه «ام الرصاص» و دیگری در سن ۲۵ سالگی در تک دشمن در منطقه «مجنون» به شهادت رسیدند.

آئین به خاک سپاری این دو شهید والا مقام دفاع مقدس، ساعت۹ صبح فردا از محل کانون بسیج خیابان امام خمینی(ره) شاهرود برگزار خواهد شد.