هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شمین دوره انتخابات خانه مطبوعات مازندران که از صبح سه شنبه در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد دقایقی قبل با معرفی اعضای جدید پایان یافت.

در این دوره که ۳۵۲ نفر از اصحاب رسانه مازندارن حضور داشتند، ترکیب جدید هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران مشخص شدند.

در بخش بازرسان محسن هدایتی با ۱۶۷ رای، اکبر مقدسی با ۱۲۱ رای، در بخش روزنامه نگاران، راحله حاجیان با ۱۱۶ رای، حسنی علیزاده با ۱۱۵ رای و ساسان شیخی با ۹۵ رای، در بخش خبرگزاری حسین قربانی با ۱۳۱ رای برگزیده شدند.

در بخش سرپرستان روزنامه، شیدالله احمدی با ۱۴۵ رای و در بخش مدیر مسئولان رضا حسن زاده اشرفی با ۱۳۷ رای و محمد قلی نژاد با ۱۲۲ رای منتخب خبرنگاران شدند.

استان مازندران حدود ۸۰۰ فعال رسانه ای دارند.