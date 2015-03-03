جزئیات پرداخت یارانه برق به صنایع اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری در تشریح طرح های جدید صرفه جویی در مصرف برق و انرژی در صنایع و کارخانه های کشور، گفت: از سال ۷۵ مطالعه‌های زیادی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت داشته‌ایم به‌طوری که تاکنون بیش از ۱۷۰ ممیزی انرژی در بخش صنایع و کارخانه‌ها انجام شده است.

مدیر بهره‌وری انرژی صنایع در سازمان بهره‌وری انرژی ایران با اعلام اینکه مطالعه‌های ممیزی انرژی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب انرژی را ترسیم می‌کند که براساس آن، فرصت‌های صرفه‌جویی زیادی شناسایی شده است، تصریح کرد: سازمان بهره‌وری انرژی ایران افزون‌بر انجام ممیزی انرژی در صنایع، به تدوین استانداردهای مصرف انرژی اقدام کرده است.

این مقام مسئول، افزود: تاکنون پنج تا ۶ استاندارد انرژی در بخش فرآیند صنعتی تدوین و پس از آن نیز وضعیت مصرف انرژی شماری از صنایع انرژی‌بر همچون سیمان، کاشی، فولاد و غیره بررسی و برنامه مطلوب برای آنها تدوین و نهایی شده است.

اکبری با یادآوری اینکه یکی از برنامه‌های صنعت برق حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب صندوق یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره ‌شده است، تبیین کرد: کارخانه‌ها و صنایعی که بودجه لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی را ندارند، از این طریق حمایت می‌شوند.

وی میزان مصرف ویژه انرژی را شاخص مهمی برای ارزیابی مصرف انرژی در بخش صنایع کشور عنوان کرد و یادآور شد: این شاخص میزان مصرف انرژی حرارتی، الکتریکی و کل انرژی را نشان می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول فرآیند مصرف انرژی در کشور افزایشی است به‌ طوری که میزان مصرف انرژی سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد افزایش می‌یابد که این میزان ۱.۵ برابر متوسط جهانی است.

مدیر بهره‌وری انرژی صنایع در سازمان بهره‌وری انرژی ایران با بیان اینکه تدوین استانداردهای انرژی، استقرار واحدهای مدیریت انرژی در کارخانه‌های بالای یک مگاوات، توسعه شرکت‌‌های خدمات انرژی (اسکو)، تولید دانش فنی برای مدیریت مصرف انرژی و همکاری با مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان از اقدام‌های در دست پیگیری است خاطرنشان کرد: فرآیندهای صنعتی، تجهیزات انرژی‌بر و صنایع جزو جامعه هدف ما قرار دارد تا میزان مصرف انرژی در کشور به حد مطلوب برسد.