برگزاری همایش «جنگی که بود، جنگی که هست» در دانشگاه آزاد خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر؛ همایش «جنگی که بود، جنگی که هست» ظهر امروز سه شنبه در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این همایش ویژه فعالان فرهنگی و افسران جنگ نرم در راستای تبیین شرایط جبهه دشمن در عرصه فرهنگی برگزار شد.

محمد نوروزپور افزود: افسران جنگ نرم و فعالان فرهنگی سالانه یک یا دو بار گرد هم آمده و جامعه را در خصوص فعالیتهای صورت گرفته در حوزه مقابله با جنگ نرم دشمن رصد می کنند.

بنابر این گزارش در پایان همایش «جنگی که بود، جنگی که هست» از دو تن از فعالان فرهنگی عرصه دفاع مقدس استان لرستان تجلیل به عمل آمد.

در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاهی به مناسبت ایام فاطمیه و با محتوای مرتبط با جنگ نرم در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد افتتاح شد.

در جریان برگزاری همایش «جنگی که بود، جنگی که هست» و افتتاح این نمایشگاه حسین یکتا مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا(ص) و مسئولان دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و بسیج دانشجویی حضور داشتند.