باید از تمام امکانات برای ایجاد آسایش در فضای شهری استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توت آغاج ظهر سه شنبه در همایش آسیب شناسی روند جاری مناسب سازی در محیط شهری افزود: عمکرد نظام مهندسی در ساخت و سازها شکل ظاهری شهر زنجان را پدید آورده و مردم انتظاراتی از این سازمان دارند که بناهای موجود پاسخگوی نیاز آنها باشد.

وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات بسیاری در ساخت و ساز ساختمان ها وجود دارد ادامه داد: بسیاری از این قوانین دارای نواقص و اشکالاتی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان با اشاره به اینکه آمار معلولان در کشور ما اندکی بیش از دیگر کشورها است ابراز کرد: در کشور ما به دلیل جنگ و برخ بلایای طبیعی آمار معلولان بین ۱۲ تا ۱۵ در صد است که این افراد از ما به عنوان مسئولان مرتبط با امر ساختمان سازی انتظاراتی دارند.

وی با اشاره به اینکه قوانین مناسب سازی از سال ۶۸ و حتی قبل از آن وجود داشت اظهار کرد: واقعا شرمنده معلولان جامعه هستیم چراکه اقدام مناسبی در این مدت برای مناسب سازی فضاهای شهری صورت نگرفته است.

توت آغاج با اشاره به رشته هایی که در سازمان نظام مهندس ساختمان وجوددارد ابراز کرد: یکی از رشته هایی که باید در نظام مهندس ساختمان وجود داشته باشد رشته ترافیک است که متاسفانه در زنجان این رشته را نداریم و امید است با همکاری مسئولان دانشگاهی این رشت هدر زنجان ایجاد شود چون تا زمانی که این رشته وجود نداشته باشد مناسب سازی تحقق نمی یابد.

وی خاطر نشان کرد: مقولاتی مانند ایمنی، بهداشت و آسایش به منظور حمایت از مردم باید پیش بینی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان با اشاره به بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطر نشان کرد: نظام مهندسی ساختمان امادگی لازم برای مشارکت در زمینه مناسب سازی را دارد و با این که این مشارکت از سال قبل آغاز شده ولی این مشارکت راضی کننده نبوده است.

وی تصریح کرد: لازم است نواقص و مسائلی که در طرح های تفصیلی وجود دارد در جلد دیگری به مباحث ۲۲ گانه اضافه شود.