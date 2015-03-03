شرایط واگذاری طرح های عمرانی به بانک ها در سال ۹۴ تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس با تصویب یک تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، شرایط واگذاری طرح های عمرانی به بانک ها را تعیین کردند.

بر اساس مصوبه مجلس «دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ در صورت درخواست بانک های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری طرح ها، با شرایط زیر به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:

۱- بانک متعهد می شود اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تامین و آن را طبق زمانبندی که در قرارداد درج می شود، به اتمام برساند.

۲- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی ۳ سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.

۳ - پس از واگذاری، طرح منظور از پیوست قانون بودجه حذف می شود.

۴- آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».