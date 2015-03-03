رتبه ششم البرز در حوزه نشر کشور/چاپ ۵۵۴ عنوان کتاب تا پایان دیماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، محمد طاهری اظهار داشت: بر اساس آمار خانه کتاب از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه ۵۴۴ عنوان کتاب توسط ناشرین البرزی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.



طاهری افزود: بر اساس آمار خانه کتاب در ده ماهه ابتدای سالجاری ناشرین استان البرز با چاپ این تعداد کتاب حوزه نشر استان البرز را در رتبه ششم کشور قرار داده است.



وی گفت: از تعداد ۵۴۴ عنوان کتاب چاپ شده ۲۶ عنوان ترجمه و ۵۲۸ عنوان تالیف بوده است ؛ همچنین ۴۸۷ عنوان چاپ اول و ۶۷ عنوان تجدید چاپ بوده است.



محمد طاهری افزود: مراکز نشر گردوی دانش با ۷۷ عنوان ؛ سرافرازان البرز با ۶۸ عنوان ؛ سرافراز با ۳۸ عنوان ؛ آفتاب طلایی با ۳۱ عنوان ؛ شانی با ۳۰ عنوان ؛ رهام اندیشه با ۲۰ عنوان ؛ مدیر فلاح با ۲۰ عنوان، پایتخت با ۱۸ عنوان ؛ ملومه با ۱۵ عنوان و آوای آرامش با ۱۴ عنوان به ترتیب ۱۰ ناشر فعال البرز در چاپ کتاب در ده ماهه اول سالجاری بوده اند.



گفتنی است استان البرز دارای بیش از۸۰ مرکز نشر مجوزدار است که از این تعداد ۵۰ مرکز نشر دارای فعالیت مستمر هستند.