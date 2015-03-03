بارش پراکنده باران در پایتخت طی ۲۴ ساعت آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بخشهایی از شمال غرب، غرب ، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز و شمال شرق کشور ابرناکی ، بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.

وی گفت: از روز پنج شنبه بتدریج در شمال غرب کشور از مقدار ابرها کاسته می شود و بارش در سواحل دریای خزر ، دامنه های البرز و بتدریج در شمال شرق کشور ادامه خواهد داشت که شدن بارش ها اوایل وقت این روز در استانهای اردبیل ، گیلان و بتدریج مازندران ، گلستان ، شمال سمنان و بخش هایی از استان خراسان شمالی خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تاکید کرد: روز جمعه سامانه بارشی در سواحل شرقی دریای خزر، شمال شرق و بخشهایی از شرق کشور فعال خواهد بود.

وظیفه گفت: روز پنجشنبه با نفوذ جریانات سرد به سواحل جنوبی دریای خزر کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور روی خواهد داد و روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج خواهد شد.

به گفته وی، بعد از ظهر پنج شنبه و روز جمعه خلیج فارس ، تنگه هرمز و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود همچنین در روز پنجشنبه پدیده گرد و غبار در جنوب غرب دور از انتظار نیست.

وی اظهار داشت: آسمان تهران فردا چهارشنبه کمی ابری اوایل شب نیمه ابری و بهمراه بارش پراکنده و گاهی وزش باد همراه خواهد بود. کمینه و بیشینه دمای هوا به دو درجه افزایش به ۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.