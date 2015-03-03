به گزارش خبرنگار مهر مهر، پرویز افشار ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از کمپ ترک اعتیاد سلامی در جمع خبرنگاران بیان داشت:در حال حاضر فعالیت های تشکل های مردم نهاد در خصوص مبارزه با مواد مخدر روز به روز درحال افزایش است که در کشور بیش از ۱۴۰۰ مرکز تشکل های مرکز نهاد علاوه بر فعالیت های گسترده خود، در حال دانش افزایی وبه روز کردن اطلاعات آنان هستیم.

وی بابیان اینکه ماهیانه ۴ جلسه گروه درمانی بر اساس CBT و مدل درمانی ماتریکس در تمامی مراکز کاهش آسیب های اجتماعی از سوی کارشناسان انجام می شود، افزود: این امر برای تمامی افرادی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می کنند اجرایی می شود.

وی اضافه کرد : ۹۰ درصد بیمارانی که مبتلا به استفاده مواد مخدر هستند از شیشه به عنوان مواد مخدر صنعتی استفاده می کنند که این موضوع بسیار نگران کنننده است.

افشاری با تاکید بر اینکه بیماران روانی مزمن باید براساس قانون به مراکز درمانی و تحت نظر بهزیستی ارجاع داده شوند واز خدمات مراکز بهره مند شوند، اضافه کرد: مشکل اصلی آنها مشکل روانی بوده و اعتیاد مشکل فرعی برای انها به شمار می رود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات بعد از ترک بیماران مبتلا به مواد مخدر تاکید کرد: در تمام دنیا اگر درمان اساسی انجام شودو به دنبال آن اشتغال و حرفه آموزی هم اتفاق بیفتد زندگی ثمر بخش تری دارند زیرا چنانچه بتوانیم موضوع اشتغال آنان را حل کنیم احتمال برگشت دوباره به استفاده مواد مخدر ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد شد.

معاون اداری و مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز گفت: هم اکنون استانهای فارس، کرمانشاه و تهران ایجاد وانتقال مراکز DIC را در دستور کار قرار گرفته که خوشبختانه دراستان های یاد شده این موضوع در حال پیگیری است.

سیّد نجیب حسینی اضافه کرد:هم اکنون موضوعی که مسئولان به آن توجه ندارند اشتغال حین ترک معتادین است که چنانچه بتوانیم این معضل را حل کنیم طرح موفق تر خواهد بود.

معاون اجرایی وخدمات شهرداری شیراز نیز گفت:همانند روند سال گذشته طرح جمع آوری معتادین تابلو در شهر شیراز از ۱۵ اسفد ماه لغایت ۳۱ فرودین ماه سال آینده دنبال می شود.

رمضان امینی با اعلام اینکه بر اساس آمارها ۲۸ درصد معتادینی که در بافت تاریخی فرهنگی سکنی دارند غیر بومی هستند، گفت: متاسفانه شیراز برای معتادین غیر بومی مامن شده واین در حالی است که آنان می توانند از خدمات مراکز کاهش آسیب های اجتماعی نیز بهره مند بشوند.

وی با انتقاد اینکه تاکنون هیچ مسئولی از استان های دیگر حاضر به تحویل و معتادین شهرهای خود نشده اند، افزود: از مسئولین کشوری تقاضا داریم نسبت به تحویل معتادین غیر بومی شهر شیراز اقداماتی انجام دهند تابتوانیم این موضوع را در کلانشهر شیراز حل کنیم.