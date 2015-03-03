به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طاهری ظهر امروز به مناسبت روز جهانی سلامت کلیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه ساله همایش مردمی روز جهانی کلیه در آخرین پنج‌شنبه سال و در پارک‌های مختلف شهر برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در سال جاری با استفاده از امکانات شهرداری اصفهان و با همکاری شورای شهر و کمیته شهروندی شهرداری اصفهان، تصمیم گرفته شد تا این همایش در جاده سلامت پارک ناژوان برپا شود.

طاهری خاطرنشان کرد: در این همایش شش ایستگاه‌های دیابت و کلیه، فشار خون و کلیه، سنگ و عفونت ادراری و کلیه، کودکان و کلیه، تغذیه و کلیه و داروها و کلیه وجود دارد.

وی بیان داشت: همایش مردمی روز جهانی کلیه پزشکان گروه‌های اطفال، ارولوژی، تغذیه، داروسازی و دیگر همکارانی که به نحوی با بیماری‌های کلیه در ارتباط هستند، شرکت و در خصوص بیماری‌های دیابت، فشارخون، سنگ کلیه، عفونت‌های ادراری، استفاده مناسب از داروها، عوارض خوددرمانی، نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری‌های کلیه، بیماری‌های کلیوی شایع اطفال و غیره فعالیت و اطلاع‌رسانی خواهند داشت.

طاهری گفت: پایش فشارخون، اندازه‌گیری قد و وزن، پایش اطلاعاتی به این منظور که مراجعه کنندگان تا چقدر در زمینه بیماری‌های کلیوی و عوامل زمینه‌ای آنها اطلاع دارند و همچنین برگزاری نمایش مردمی و برنامه‌های متنوع برای جذاب کردن هرچه بیشتر همایش از دیگر برنامه‌های این همایش است.

انجام بیش از ۸۰ مقاله پژوهشی درحوزه کلیه در دانشگاه علوم پزشکی

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی اصفهان نیز در این نشست گفت: تاکنون بیش از ۸۰ طرح تحقیقاتی و بالای یکصد مقاله در ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی از سوی مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی انجام گرفته است.

مژگان مرتضوی اعلام کرد: این طرح‌های تحقیقاتی در راستای بیماری‌های کلیه، نارسایی مزمن کلیه، دیالیز خونی، دیالیز سفاقی و پیوند کلیه است.

وی افزود: هدف از انجام تحقیقات نیز شناخت راهکارهایی برای پیشگیری از بیماری‌های کلیه و سپس درمان و همچنین کمک به بیماران دیالیزی، پیوندی و بیماران مزمن کلیه برای بهبود کیفیت زندگی آنان است.

برای تشخیص بیماری‌های کلیوی بایستی غربالگری صورت گیرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این نشست بیان با اشاره به اینکه برای تشخیص بیماری‌های کلیوی بایستی غربالگری صورت گیرد، بیان کرد: مردم بایستی آگاه شوند که یک فرد بیمار کلیوی حتماً دارای علامت خاص بیماری نخواهد بود و مراحل اولیه بیماری‌های کلیوی بدون علامت است.

شهرزاد شهیدی گفت: در بیشتر موارد زمانیکه بیماری به مرحله حاد خود می‌رسد علامت‌دار شده و بروز پیدا می‌کند که این مرحله برای اقدامات پیشگیرانه و درمان‌های ساده بسیار دیر بوده و در این مرحله پزشکان تنها میتوانند کارهای درمانی پیشرفته شامل دیالیز، پیوند و غیره را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع غربالگری به خصوص برای افراد پرخطر بسیار ضروری و حیاتی است.

دبیر علمی همایش مردمی روز جهانی کلیه افزود: بیماران دیابتی، افراد دارای پرفشاری خون، افراد دارای سنگ‌ کلیه، افرادی که سابقه بیماری کلیه در فامیل دارند، کسانی که به دلایلی یک کلیه یا قسمتی از آن را برداشته‌اند باید غربالگری شوند.

شهیدی اعلام کرد: افراد مسن، افرادی که به دلیل بیماری‌های سیستماتیک بایستی دارودرمان شوند و نیز افراد با سابقه عفونت‌های ادراری مکرر جزو گروه‌‌های پرخطر محسوب و بایستی هرچند وقت یکبار غربالگری شوند.

وی بیان داشت: غربالگری شامل آزمایش خون و ادرار و اندازه‌گیری فشار خون می‌باشد که حتی توسط یک پزشک عمومی نیز می‌تواند غربالگیری صورت گیرد.

شهیدی به مصرف غذاهای سالم تاکید و افزود: پرهیز از خوردن غذاهای شور و شیرین، عدم مصرف غذاهای فرآوری شده و غذاهای چرب و سرخ‌کردنی شامل فست‌فودها، تنقلات، پفک، چیپس و همچنین انجام ورزش و تحرک برای حفظ سلامتی کلیه بسیار مفید است.