به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس قهرمانی جوانان کشور به میزبانی قم، عصر سه شنبه تیم‌های تنیس خراسان رضوی و البرز حریفان خود را شکست دادند چنان که در ادامه این مسابقات که در آکادمی تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود تیم تنیس خراسان رضوی برابر گلستان به یک پیروزی قاطع رسید.

در این مسابقه و در دیدار انفرادی نخست سیاوش اکبیا از خراسان رضوی در مصاف با ترکمان غلامی از گلستان با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و در دومین مسابقه انفرادی، مهدی رحمانی منش از خراسان رضوی به دیدار علی مازندرانی از گلستان رفت و موفق شد حریف خود را با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر۳ شکست دهد.

در مسابقه دوبل دو تیم نیز تیم خراسان رضوی با ترکیب دو نفره معیری و گودرزی برابر تیم دو نفره منتظر و شهریاری از گلستان با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر یک به برتری رسید تا در مجموع، خراسان رضوی ۳ بر صفر گلستان را شکست دهد.

تیم تنیس البرز نیز در مصاف با تیم بوشهر موفق شد ۳ بر صفر پیروز شود چنان که در دیدار انفرادی نخست محمدمهدی سهرابی از تیم البرز در برابر رضا حمراوی از بوشهر پیروز شد و در دومین بازی انفرادی، علی هاتف از تیم تنیس البرز برابر مهرزاد دهقانی از بوشهر با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر صفر پیروز شد تا پیروزی نماینده البرز مسجل شود.

در مسابقه دوبل، تیم دو نفره نیکفام و وطن خواه از البرز برابر تیم نوید خاجی و زیارتی از بوشهر در یک بازی نه چندان دشوار با امتیازات ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ به پیروزی رسید تا تیم تنیس البرز در مجموع برنده این بازی باشد.

مسابقات تنیس جوانان کشور با حضور ۲۵ تیم در قم برگزار می‌شود و تیم‌ها بر‌تر پس از برگزاری مسابقات گروهی راهی دور دوم می‌شوند.